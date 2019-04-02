六旬婦如廁被踢開廁格門強搶背包　積犯認10天劫5人　囚5年半

六旬婦往餐廳廁所如廁時，突遭陌生男踢開廁格門，並強搶掛在門後的背包外，又遭警告不要追趕。婦人事後求救，警方經調查後鎖定一名積犯，揭發該積犯10天內港九新界搶劫多人。積犯今（2日）在高等法院承認5項搶劫罪，並稱當時因女友懷孕，心急要錢再重施故技。法官判刑時透露積犯的女友最終因壓力而流產，在同情其女友之餘，指事件由積犯引起，判他入獄5年半。

被告李偉業在高等法院承認5項搶劫罪被判入5年半。（資料圖片）

曾有52項案底

被告李偉業，47歲，承認於去年2月21日至3月2日期間，在多個地方搶劫5名介乎26至76歲的事主。

法官判刑指，被告的案底差劣。他有52項案底，其中34項是搶劫。他於本年2月因藏有第一類毒藥等罪，在西九龍法院被判囚8個月，現時仍在服刑。

出獄後找工不遂

法官又讀出被告和其女友的求情信，被告在信中指，在2017年出獄後嘗試找工作但不果，遂依靠綜緩為生。而女友於去年懷孕，被告才再次搶劫他人。惟女友因壓力而流產，被告深感自責。同時，被告亦向搶劫案的事主致歉。

被告女友則指被告是盡責的「丈夫」，她對事件感到難過，望他獲輕判,。法官指對被告女友的情況深感同情，但正如被告在求情信中指，是被告引致事件。

同日內搶劫3人

法官又斥責，被告在搶劫時曾使用暴力。因被告的案底，以及在警方保釋期間干犯部份部罪，法官因此加刑。

案情指，一名31歲女司機於去年2月21日，在銅鑼灣加路連山道泊車時，戴口罩的被告突然伸左手抓著女司機的手，右手持啤酒樽，要脅她交出手袋和現金，否則會打她的頭。被告最終搶去女司機價值7千元的電話，然後逃去。被告之後再於旺角和紅磡，分別搶劫兩名女子的手袋和現金等。

七旬婦倒地照搶手袋

去年3月1日，63歲沈姓事主到紅磡翔龍灣廣場一餐廳的女廁時，突遭被告踢開廁格門，並強搶她掛在門上的背包。沈一度想追著被告，被告警告她勿再追趕，最終被告成功追離現場。

警方調查後發現，被告搶去沈姓事主的財物後，搭的士到深水埗醫局街，遂於該處埋伏。而被告於去年3月2月，再在天水圍搶劫一名76歲馮姓事主。他突從後想搶馮的手袋，馮倒地但依然捉緊手袋不放，被告再強搶並逃走，他搭的士回到深水埗時，即被埋伏的警員拘捕。

被告在錄影會面中招認犯案，並認在搶劫沈姓事主時，曾用指甲鉗威脅對方。

根據資料顯示，被告曾16次尾隨獨行婦女打劫，於2008年被判囚7年半。惟他於2013年出獄後，再在北角及太子5度行劫獨行婦女。他於2014年因5項搶劫罪，被判囚4年9個月。

案件編號：HCCC393/2018