政府擬立法向解放軍移交中區軍用碼頭　建制派支持：物歸原主

政府擬立法將中區軍用碼頭移交解放軍駐港部隊，立法會保安事務委員會今日（2日）討論。保安局局安李家超表示，按1994年中國及英國協議，其中特區政府須為駐軍重建軍事設施，而中區軍用碼頭工程已完成六年，政府有責任早日將碼頭陸上範圍列為禁區及受保護地區，並在海上設立限制區域，重申立法建議是保護軍事設施，及便利市民在碼頭無需隔離時可以通行。就香港警方可否在軍用碼頭執法，李家超僅指，若有任何事情發生，會按特區法例處理；駐軍有權按實際情況要求人士離開，或向警方請求協助。政府計劃於本立法年度內，向立法會提交法例修訂建議。

碼頭設活動欄柵 未知開放時間表

據設計，除面向維港的一面外，碼頭其餘三面均採用活動欄柵，將軍事用地與周圍的公園及行人路隔離，以便在碼頭無需隔離時，可打開欄柵供市民通行。在其他情況下，行人亦可在碼頭南面的步行路繼續使用海濱公園。不過未知開放時間表。

會計界梁繼昌提出，如香港警方為追捕疑犯，進入欄柵後的範圍，是否仍可執法。李家超指，進入受保護地方首先要獲得授權，但考慮所有因素後，可以打開欄柵開放予市民，若有任何事情發生，會按特區法例處理。李家超指出，即使打開了欄柵，該範圍都是軍事用地、屬受保護地方，駐軍人員可以按實際情況要求人士離開及向警方請求協助。

政府建議將修訂《受保護地方令》，以便日後簡化開放手續。（立法會文件）

毛孟靜︰變相割地

民主派會議召集人毛孟靜質疑，移交中區軍用碼頭是「割地」，變成「一地兩檢」；區諾軒批評當局無考慮到諮詢期內收到的反對意見，亦關注是否等於「割地」。李家超指，毛孟靜的講法是不符事實及錯誤演繹，強調立法建議是令中區軍用碼頭作為軍事用地，能受到條例保障，有關用地按《駐軍法》是由駐軍管理。

有關立法建議獲建制派議員支持，其中民建聯葛珮帆表示，「不同意休憩比佈防重要。」指中環商業區是香港核心，有防務需要。經民聯張華峯形容移交碼頭只是「物歸原主」。