政府設立貧窮線　團體批未設扶貧目標無心滅貧

立法會福利事務委員會今（2日）下午繼續舉行公聽會，不少市民及團體代表質疑貧窮線的作用，批評政府一直未有扶貧、滅貧的目標，認為政府無決心滅貧。

李大成質疑政府是「hea 市民大眾」。（洪嘉徽攝）

現時政府介定的貧窮線是採用「相對貧窮」概念，倘收入只及住戶每月入息中位數50％，便劃定為貧窮線。關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成批評，香港通脹高、支出大、收入小，當初扶貧委員會用收入單一因素決定市民是否貧窮是錯判形勢，做法是沒有意義。

他又批評，上屆政府的扶貧政策無成果，今屆情況依然；他特別提到政府至今仍未有扶貧目標，反映政府無決心滅貧，質疑是有意「hea（迤）市民大眾、基層人士」。

社工賀卓軒就直言，政府稱滅貧不可能是「當香港人係傻仔」。他表示現時稅基狹窄，如果政府能夠開徵資本稅項，可以做到拉上補下之效，將多出的資源投放到有需要的基層上，就可以成為滅貧的基礎建設。

邵家臻批評，政府只道會加強、收到意見，但一直未提出具體措施。（洪嘉徽攝）

勞工及福利局副局長徐英偉回應指，貧窮線是一個協助政府了解本港貧窮情況的框架，帶出很多議題值得聚焦處理。他強調政府的扶貧並非只是針對貧窮線以下的人做事，會與不同政策局及扶貧委員會反映有關意見。

社福界立法會議員邵家臻批評，徐英偉只說會加強、收到意見，但一直未有提及具體措施。徐英偉回應指，政府在針對少數族裔貧窮上，會與非政府組織合作，為少數族裔提供就業支援服務；而在婦女就業的問題，政府亦會加開、購買幼兒託管名額。又重申會與不同政策局再研究其他措施。