組織批扶貧政策不合格　冀財預加強對基層的財政支援

有組織指香港貧窮問題愈趨惡化。政府上月公布了《2017年香港貧窮情況報告》，於扶貧政策介入後，貧窮人口仍有100.9萬人，貧窮率則為14.7%，與2016年的99.6萬相若。 社區組織協會批評，政府扶貧政策不合格，而基層市民對於兩個月後公布的《財政預算案》有不同訴求，包括增加基層貧窮兒童的學習及活動津貼、在職家庭津貼。另一方面，動用房屋儲備金，設立100億元的基金，支援各類型房屋計劃。

社區組織協會幹事吳衛東指，上月公布的《2017年香港貧窮情況報告》顯示，去年貧窮人口創出新高。（資料圖片）

社區組織協會幹事吳衛東指，上月公布的《2017年香港貧窮情況報告》顯示，去年貧窮人口創出新高，在政策介入前，貧窮人口約138萬人，貧窮率為20.1%；而在政策介入後，貧窮人口仍有100.9萬人，貧窮率則為14.7%。

對於兩個月後公布的《財政預算案》，機構指出基層居民有不同訴求，如在兒童方面，希望政府增加基層貧窮兒童的學習及活動津貼、增加學生資助、加強有特殊學習需要兒童的支援和津貼等。

至於在貧窮家庭方面，機構希望能增加在職家庭津貼，進一步放寬職津的申請資格。而在劏房問題，期望政府能動用房屋儲備金，設立100億元的基金，支援各類型的過渡性房屋、社會房屋計劃。另外，在貧窮長者方面，希望政府推行全民退休保障計劃。