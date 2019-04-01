【麻疹爆發】本月將有五萬劑麻疹疫苗到港　未知衞生署取貨量

麻疹疫情繼續在本港擴散，至今已有36宗個案，當中近四成半在機場或航空公司工作。港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇昨天曾直言，不排除可能是機場空氣系統出現問題，並透露衞生署已要求機場管理局改善機場通風。 《香港01》向衞生署查詢多項問題，包括會如何改善機場通風系統、新一批疫苗何時到港等，惟衞生署只稱本月中會有約四萬至五萬劑麻疹混合疫苗運送至本港，但無回答署方向藥廠訂了多少支疫苗。此外，署方亦未有具體回覆如何改善機場通風，只稱會與機管局保持緊密聯繫作出相應「衞生措施」。

袁國勇昨天曾直言，不排除可能是機場空氣系統出現問題，並透露衞生署已要求機場管理局改善機場通風。 （資料圖片／張浩維攝）

袁國勇昨指，衞生署早前已要求機場改善通風系統，惟衞生署回覆《香港01》時，僅指會與機管局保持緊密聯繫，於麻疹爆發期間作出相應「衞生措施」，包括加強通風以保持機場範圍內空氣流通，但未透露具體安排。

而衞生署早前要求藥廠調撥更多麻疹疫苗到港，署方表示，兩家疫苗供應商（即葛蘭素史克有限公司及美國默沙東藥廠有限公司）已通知，在本月會有約四萬至五萬劑麻疹混合疫苗抵港，但未有透露署方向藥廠訂了多少支麻疹疫苗。

衞生署指本月會有約四萬至五萬劑麻疹混合疫苗運送至本港，惟沒有回應衞生署向藥廠訂了多少支疫苗。 （資料圖片）

衞生署表示，預計機場麻疹疫情不會於短期內結束，因此防控措施包括疫苗接種及驗血服務，將維持一段時間，直至另行通知。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨天提出建議，指政府應擴大為市民進行驗血，在40至49歲及50至59 歲兩個兩個年齡層，分別各取100個樣本，以提供更多科學數據，對現況有更準確的了解。

記者查詢衞生署會否採納該建議，署方僅重申，只會為符合四大條件的機場員工提供麻疹血清測試服務，即一九六七年或以後出生、能出示與少於一歲嬰兒或懷孕婦女同住證明等四項條件。