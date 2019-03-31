【麻疹爆發】再多一名機場員工染病　僅86%機場員工有免疫力

衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生今日（31日）下午與香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇會見傳媒，匯報在香港國際機場防控麻疹措施的最新安排。 黃加慶指，今天新增一宗麻疹感染個案，患者是一名23歲男子，在機場工作。另外，衞生署早前為於機場工作的人員進行麻疹血清測試，結果顯示，100名抽血檢驗的員工中，只有86人對麻疹有免疫力。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶。(羅君豪攝)

新增的個案為23歲男子，在機場工作，3月28日出疹，目前情況穩定，潛伏期曾到深圳，傳染期沒有外遊。累計現時已有14位在機場工作或屬航空公司職員感染麻疹，本港總共有34宗個案。

黃加慶指，衞生署早前為100名於機場工作的人員進行麻疹血清測試，審視其免疫力情況，結果發現，有86人證實體內有麻疹抗體，6人結果為陰性，即沒有抗體，另外8人結果暫未能確定。

黃加慶認為，結果顯示，在機場工作的人員的保護率與一般人相若。

黃加慶指，未來在機場的注射疫苗及血清測試計劃，會針對最有需要人士，需符合4個條件，分別是在1967年後出生；並無接種2劑疫苗；沒有感染過麻疹；與孕婦、嬰兒同住者。他指，若因與孕婦、嬰兒同住，而想接種疫苗人士，需出示證明，如嬰兒出生紙、出院紀錄；孕婦的懷孕結果、產前護理、出診卡等。

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇。（羅君豪攝）

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