拾荒婦黃月嫻哭訴搵工遭歧視　冀長者工作有尊嚴（附發言全文）

立法會福利事務委員會今（2日）舉行公聽會，討論「檢視本港貧窮情況及訂立滅貧目標」的議題。會上年屆67歲的拾荒者黃月嫻，控訴遭受年齡歧視，「面試十份工無一份有人請。」議員要求羅致光回應黃婆婆的情況，羅只稱「佢可以搵勞工處協助就業」，黃婆婆聞言隨即在座位上痛哭。工黨張超雄批評羅的回應「冷酷無情」，質疑長者去找勞工處都不能解釋長者貧窮問題，「有幾多老人家好享受執紙皮？」羅再回應稱，年紀較大的長者可找僱員再培訓局轉介工作，希望長者不要介意向外界求助。

主席你好，我叫黃月嫻，今年67歲，係一位拾荒者，同時都有參與「拾平台」為拾荒者爭取權益嘅工作。

我想從自己嘅遭遇嚟話畀啲政府聽，長者出嚟搵嘢做有幾困難，我哋老人家面對貧窮有時係好被動同埋無奈，社會支唔支持長者係好重要嘅。

我係一位已退休嘅低級公務員，每月攞得3,000蚊嘅退休金同攞綜援係差唔多，一個人住喺公屋，交咗租同埋其他生活雜費之後，剩番嘅根本係要好慳好慳先至可以生存到，𠵱家喺香港生活水平咁高，如果我哋唔出嚟做嘢，根本係好難喺呢到生活。

喺幾年前開始，我已經開始嘗試搵嘢做，我唔係唔想搵，亦唔係唔想做，只係個社會對待我哋唔係咁友善，你哋又話鼓勵長者就業，咁究竟做咗啲咩幫到我哋呢？我試過搵好多份工都食白果啊！

1）我試過打電話想去見兩份診所清潔嘅工，都冇咗音訊。

2）又去過見鐘點工人，份工又要湊放學又要送飯要煮飯，但個工資係好低好平好剝削擺明係恰我哋老人家睇唔起我哋。

3）見過快餐店做侍應，嗰一次我仲記得同另外一個後生啲嘅女人應徵，我都想問個經理叫佢畀份表我填，問佢可唔可以請我，跟住佢攞咗份表嚟畀咗嗰個女仔，對住我就一笑置之，唔理我行咗去，我喺到諗「使唔使咁呀！唔通我真係咁唔適合做嘢咩？」跟住我朋友同我講：「唔通佢會話畀你聽佢哋有年齡歧視咩！」

好多工都只係等電話冇回覆嘅，若果考咗個保安牌就真係會請我咩？有啲老人家，好似我哋咁，本身又有長期病患嘅，身型又矮可能有啲仲有少少陀背嘅，其實啲僱主係會有選擇㗎，唔係咁易請。

好啦，政府又話有啲做社會服務嘅工作，但係開嘅位都唔夠我哋去做啦。就算有培訓咁又點呢？始終太多基層嘅長者啦，根本職位都唔夠供應。

我想建議政府不如諗下，好好規劃長者就業嘅措施啦，畀多啲唔同工種嘅選擇我哋，同啲僱主講清楚，唔好年齡歧視。就算係粗重工作，都試下幫我哋改善下工作環境，友善啲、安全啲，可以令一班長者有尊嚴去做嘢。

𠵱家我哋淨係來來去去都只係可以做洗碗啊、清潔工啊、執紙皮啊呢啲工，一個老人家去做好辛苦㗎，我哋根本冇得選擇啊。阿局長你試下做下吖，又唔見你哋去做，點解淨係要啲基層長者去做呢？

我哋可唔可以有更多嘅選擇呢？又或者你想減低長者貧窮率，除咗係叫我哋做嘢，又可唔可以喺社會福利方面去諗呢？例如社區支援、整體嘅醫療系統支援、全民退休保障，係所有長者嘅權利，有基本嘅生活工資，收入好啲等等。

我哋喺香港做咗嘢四五十年，已經好攰，可唔可以令我哋過得有尊嚴，舒適啲嘅晚年生活，畀我哋呢班老人家呢？