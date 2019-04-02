拾荒老婦哭訴見工遭受年齡歧視　羅致光：可以搵勞工處協助就業

政府去年公布《2017年香港貧窮情況報告》，數據顯示本港的貧窮人口在去年上升了1.3萬人；坊間有意見認為數字反映扶貧措施不奏效，批評是愈扶愈貧。 立法會福利事務委員會今（2日）舉行公聽會，繼續討論「檢視本港貧窮情況及訂立滅貧目標」的議題。會上有拾荒者慨嘆遭受年齡歧視，「面試十份工無一份有人請。」惟勞工及福利局局長羅致光回應時表示：「可以搵勞工處協助就業。」拾荒者聽到後隨後在席上痛哭。

拾荒者黃月嫻在會上表示遭受年齡歧視。（立法會網頁截圖）

立法會福利事務委員會今早（2日）討論本港貧窮情況，有團體在公聽會開始前於立法會外示威。關注社會開支聯席組織幹事李芝融表示，完全滅貧是並非不可能，認為公平分配資源是政府責任，現時貧富懸殊的情況正正是政府的福利偏重商界助長而成；希望政府能盡早制定政策及訂立滅貧目標，做到實際改變。

是次公聽會共有超過100人報名出席，當中67歲拾荒者黃月嫻在公聽會上發言表示，自己雖然是退休公務員，每月可領取3000多元的退休金，但因為仍要交租及生活，必須要尋找工作機會；但她哭訴長者要尋找工作其實十分困難。她又舉出自身例子，稱曾經到一連鎖快餐店應徵，但負責面試的經理僅派發申請表格予在場的另一位年輕人，直言因為職場尚存在年齡歧視，「面試十份工無一份有人請。」她希望政府能夠為長者規劃更多工作，讓長者可活得有尊嚴。

有團體在公聽會開始前示威，要求政府能盡早制定政策及訂立滅貧目標。（洪嘉徽攝）

社工斥羅致光「知唔知咩叫尊嚴?」

在將軍澳做社區工作的黎煒棠就認為，政府雖然一直以數字、「全民就業」誇口貧窮情況有改善，但現實是貧窮「無改善過」，稱如果勞工及福利局局長羅致光能走到街上了解長者的工作情況，「仲講唔講得出呢啲說話呢？」他直批羅致光「知唔知咩叫尊嚴?」，又質疑他是否知道「一斤紙皮、巨無霸值幾多錢？」他希望政府以同理心了解長者工作情況，日後為日後的滅貧工作增設目標。

羅致光回應時僅表示「可以搵勞工處協助就業。」（立法會網頁截圖）

羅致光其後作出回應，他稱過去兩年教育、醫療及福利的開支已佔政府的總開支60％，而今年亦有相應增加預算，冀望未來幾年的數字可以反映出扶貧工作的成果。然而針對黃月嫻的發言，他僅稱「可以搵勞工處協助就業，」黃月嫻聽到後隨即在座位上痛哭。

羅致光其後又補充，年紀較大的長者亦可以到再培訓局接受工作介紹，建議長者不要介意尋求協助，讓培訓局及勞工處協助他們覓得心儀的工作。

▼2018年各區住戶月入中位數▼