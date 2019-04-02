團體批自閉症人士遭調查及審訊保障不足　倡警方加強辨識支援

今天（2日）是世界自閉症意識日（World Autism Awareness Day），多個關注本港自閉症的人士召開聯合記者會，提出在現行的司法制度及懲教機制下，令自閉症人士在經歷調查和審訊時，未必得到適當支援及公平對待。 有出席記者會的家長表示，患自閉症的兒子曾在職場受同事欺凌，在報警時未能清晰表達，在警員重覆詰問的情況下，備受巨大的心理壓力。立法會議員張超雄則建議，政府應建立特殊需要統籌人員，以辨識自閉症人士及提供援助。

多個關注本港自閉症的人士召開聯合記者會，關注自閉症人士在經歷調查和審訊時，未必得到適當支援及公平對待。（資料圖片）

香港自閉症聯盟發言人余秀螢表示，香港法官、司法或執法人員，對智障或自閉症人士的行為和特徵缺欠基本認識，以致患者在經歷調查、審訊時，或未能得到適當支援及公平對待。

她引述去年一名輕度智障人士被控爆竊罪成，在接近完成22個月的監禁刑期後，被告申請上訴時以原審法官未有接納心理學家證供，及拒絕信納被告為輕度智障而未能作出爆竊為由，成功推翻判罪。

任太表示自閉症兒子在錄口供時出現困難。（資料圖片） 兒子就學時被同學教唆 屢次違規



任太育有一名成年、高功能自閉症的兒子，她憶述當年兒子就讀主流中學及大專，由於他難以理解同學的行為，經常被欺凌和教唆違反校規，曾經試過一天內被記三個缺點，半年已累積超過20個缺點。 畢業後，兒子曾從事飲食業，但被大廚身體欺凌。報警後，他被安排於警署由母親陪同下錄取口供，因自閉症緣故，兒子於錄口供時難以表達內容，加上警員不斷重覆追問，過程非常「痛苦」，令兒子感到極大壓力。

臨床心理學家朱嘉麗表示前線警員不能以單一方式對待自閉症人士。（資料圖片）

法政匯思召集人吳宗鑾大律師補充，警員往往難以辨識自閉症人士，只能按本子辦事，建議警方加強前線警員的辨識能力，以及將當值律師的服務，延伸至案件調查期間，為有特殊需要人士提供法律支援。

前線警員不應單一方式對待 須加強辨識

臨床心理學家朱嘉麗則指出，不同的自閉症人士，均有不同程度的社交障礙及固執行為等，容易出現一些誤導行為，前線警員不能以單一方式對待。

立法會議員張超雄續稱，懲教署並沒有就智障、自閉症的囚犯數目作整理，以致難以向他們作出支援，擔憂自閉症人士因難以理解別人的指令，有機會在監獄內導致嚴重後果，建議署方參考外國設立特殊需要統籌人員，為他們提供必要支援。

