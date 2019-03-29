68%自閉症青年望戀愛　家長：患者極講規律　山竹襲港也堅持拍拖

渴望戀愛，乃人之常情。但對於一群患上自閉症、與他人溝通有困難的青少年而言，卻不敢去愛、不懂去愛。有協助自閉症人士的機構調查發現，68%受訪自閉症青年渴望談戀愛，若以10分為滿分，渴望戀愛程度達7.4分。不過，礙於不善表達愛意，有七成人竟從未有戀愛經驗。除了受制於自身性格，亦有35%家長反對自閉症子女談戀愛。 專家指出，自閉症青年與常人一樣，有戀愛需要和權利，建議家長以開明態度面對，從日常生活向子女灌輸正確戀愛觀。

文太建議，當家長得知自閉症子女戀愛時，應信任他們。（張雅婷攝）

自閉症青年渴望戀愛 大多卻單身

4月2日為世界自閉症關注日，協康會今年2月透過網上問卷訪問68名18至35歲自閉症青年、104名18至35歲非自閉症青年、及149名家長對戀愛態度。結果發現，68%自閉症青年（46人）渴望談戀愛，但七成受訪青年卻從未有戀愛經驗，超過八成目前仍單身。調查又發現，雖然自閉症青年想戀愛，但他們對談戀愛的心理準備只有5.8分，較非自閉青年的7.2分低。受訪者認為，不擅長表達自己的想法、自覺難於與異性相處，及不夠了解對方情感需要，均成為他們無法戀愛的主因，這與自閉症人士性格溝通困難、社交困難，以及固執行為及興趣偏狹有關。

家長方面，35%育有自閉症青年的家長反對子女談戀愛，較一般家長的9%高。反對原因主要是擔心子女思想未成熟、下一代有自閉症及不懂照顧自己。

協康會教育心理學家鄭光言建議自閉症青年可透過與朋友或家人傾談，釋除對異性相處或戀愛疑問。（張雅婷攝）

十號風球堅持拍拖 家長需耐心解釋

文太育有一名26歲自閉症女兒淇淇，與同樣患有SEN的男友拍拖近三年。文太坦言，一直期望有健全人士可照顧女兒下半生，當知道女兒戀愛對象條件時，有點憂心。惟女兒當頭棒喝：「你覺得一個正常人會客易接受我嗎？」才欣然接受。

由於自閉症患者寡言、不善溝通，兩人開頭連拍拖地點也約不清，一句「火車站等」就算，林太就要出手，建議改用WhatsApp 約，說清楚約會地點。此外，自閉症患者的思想較單純，而且做事極講求規律，例如淇淇會固定周日約會，晚上5時前回家，風雨不改。

但去年9月，超強颱風「山竹」襲港適逢周日，當中十號風球高掛，淇淇亦堅持外出。「他們不會理會八號、九號，還是十號風球，總之拍拖就是指定動作，一定要去！」文太只好耐心解釋當日沒有交通工具行駛，以及有危險，令女兒打消念頭。

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文太認為，女兒與常人一樣，渴望被愛。作為家長亦會多與女兒溝通，例如教導她避免太親密的行為，包括婚前性行為，文太更會女兒分析一旦懷孕的後果。她建議其他自閉症家長亦可與子女多溝通，建立良好關係。

協康會教育心理學家鄭光言指出，自閉症青年的戀愛需要其實與一般青年無異，他建議家長應以接納及開放態度面對，包括主動向子女灌輸正確性觀念、從子女角度了解事件，幫助他們建立正面戀愛觀。自閉症青年則可主動參加社區活動，擴闊社交圈子。