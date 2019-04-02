反東北示威者上訴終院被拒　官：本案證有必要防止有人干擾立法會

四名有份參與2014年6月立法會外反東北撥款示威者，被裁定違反立法會行政命令罪成，他們質疑行政指令違反《基本法》保障言論自由的條文，上周向終審法院申請上訴許可，但被駁回，終院今（2日）頒下判詞解釋理據。認為該行政指令未有不合比例地限制市民的自由，而本案亦證明，為防止有人干擾立法會進行會議，行政指令是有必要存在。

上訴人之一的黃根源，因申請終極上訴許可被拒，須即時回獄中服刑。（資料圖片）

兩名上訴人返獄中服刑

4名上訴人包括：葉寶琳、黃根源、張貴財及周諾恆，其中葉及黃被指在2014年6月30日的財委會議期間，曾硬闖立法會，又阻止保安關上玻璃大門，被裁定違反立法會行政指令罪成，被判囚2及3星期，二人上周被拒上訴許可後，已回獄中服刑；張及周被控在現場拉橫額，被判罰款1千元。

認為指令限制言論自由

上訴人陳詞指，案中涉及《規限獲准進入立法會大樓的人士及其行為的行政指令》中的「遵守秩序的規定」條文，不合比例地限制市民的言論、集會和示威自由。

惟終院法官卻認為，行政指令非完全禁止市民運使其言論自由的權力，而是防止有人做出違反秩序的行為，並干擾立法會進行會議。對於什麼是「違反秩序的行為」，判詞指條文已列明要求，不認為條文不合比例地限制市民的自由。

違反其中一個原素已屬違法

此外，上訴人認為市民需同時違反「做出違反秩序的行為」和「未有遵從立法會人員為維持秩序而發出的任何指示」兩個元素，才屬違法。終審法官並不同意，認為只要違反其中一項，便是違反條件的原意。

案件編號：FAMC 54, 60/2018