【麻疹爆發】首宗醫護人員染病　患者於瑪嘉烈醫院任職放射師

醫院管理局指，今晚(2日)收到衞生署衞生防護中心通知，指一名在瑪嘉烈醫院工作的23歲放射師，確診感染麻疹。該名放射師在病毒傳染期未有在高風險病房工作，其疫苗注射紀錄顯示他曾接種兩劑麻疹疫苗，而最近沒有外遊紀錄，亦沒有到訪香港國際機場。 這宗是本港今年第40宗麻疹個案，更是首度有醫護人員感染麻疹。

一名在瑪嘉烈醫院工作的23歲男放射師，檢測様本對麻疹病毒呈陽性反應。（資料圖片）

醫管局發言人指，今天晚上收到衞生署衞生防護中心的通知，指一名員工的檢測様本對麻疹病毒呈陽性反應，個案涉及一名在瑪嘉烈醫院工作的23歲放射師。

該名放射師的健康紀錄良好，在昨天（4月1日）開始出現發燒及紅疹，入住瑪嘉烈醫院接受治療，目前情況穩定。

醫管局表示，該名員工在病毒傳染期未有在高風險病房工作，其注射紀錄顯示他曾接種兩劑麻疹疫苗，最近沒有外遊紀錄，亦沒有到訪香港國際機場。

瑪嘉烈：會按程序為有需要員工抽血

醫管局稱，會與衞生防護中心緊密合作，調查感染源頭及追蹤篩查曾與患者接觸的人士。瑪嘉烈醫院會密切監察曾與該名員工在工作場所有密切接觸的員工，並按既定程序為有需要員工抽血，以確定其麻疹免疫力。

醫院管理局傳染病及緊急應變中央委員會將於原訂明日（4月3日）舉行的會議中，就麻疹在社區的整體情況進行風險評估，以及有關員工感染個案的情況。