【麻疹爆發】港首現醫護人員染病　何栢良：可肯定是第二輪傳播

自3月1日本港出現空少感染麻疹後，疫情在一個月內連環爆發，除了令機場成為「重災區」，昨天(2日)更首度出現醫護人員確診麻疹，疫情正不斷蔓延﹗ 港大感染及傳染病中心總監何栢良指，相當肯定現時已出現第二輪傳播，而且麻疹初期病徵與一般傷風感冒無大分別，令人難以分辨，以致前線醫護在不知情下接觸到麻疹病人。他提醒，醫護人員在接觸有呼吸道感染病徵病人時，應盡量戴上外科口罩。 而香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超就指出，事件令人最擔心的是，醫護人員有機會傳染給院內缺乏免疫力的病人，可能有需要為麻疹病人或懷疑麻疹病人放回家中，「可唔可以家居隔離」，減低病毒在醫院內傳播風險。

何栢良指，相當肯定現時已出現麻疹第二波傳播。(資料圖片)

何栢良稱，相當肯定現時屬於第二輪傳播，而本港鄰近地區麻疹十分活躍，傳入的病例頻率會較高。他又指，部分曾接種過疫苗的人，可能本身對疫苗的反應不理想，或其免疫力隨時間而下降，如果受到感染，其病徵會十分輕微，「與一般傷風感冒無大分別，但也可有傳播能力。」他指出，前線醫護是有機會在不知情的情況下接觸到麻疹病人，所以今次出現醫護中招，「可以說是預期之內。」

他認為，麻疹疫苗供應緊張，要在短時間內為醫護補打，有一定困難，提醒醫護人員如需接觸病人，即使該名病人沒有出現紅疹，但只要有發燒、呼吸道感染病徵，就應戴上外科口罩，而懷孕醫護員工就更需格外留神。另外，有呼吸道病徵病人求診時，也應戴上口罩。他強調，只要市民都做好衛生措施，就有助減低傳播，重申港人對麻疹的免疫水平很高，毋須過分擔心。

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梁子超就稱，放射師也有機會到病房工作，加上港人外遊多，或有醫護外遊後把病毒帶回港，加上早前的多宗個案，患者也有機會在社區短暫傳播，暫未能確定今次個案，是屬醫院內或社區的感染。

他並指，事件令人最擔心的是，醫護人員需要照顧病人，「如果入面有人染麻疹，有機會傳染畀病人。」他認為麻疹病人或懷疑麻疹病人未必一定要在醫院內隔離，「可唔可以家居隔離呢？」從而讓病人不致於把病毒傳播給醫院其他人。

醫院管理局晚上指，今晚收到衞生署衞生防護中心的通知，指一名在瑪嘉烈醫院工作的23歲男放射師確診麻疹。該名放射師在病毒傳染期未有在高風險病房工作，他的注射紀錄顯示他曾接種兩劑麻疹疫苗，最近沒有外遊紀錄，亦沒有到訪香港國際機場。這宗是本港今年第40宗麻疹個案，更是首度有醫護人員感染麻疹。