【麻疹爆發】瑪嘉烈醫院加強保安查訪客證件　職員互相提點防中招

醫院管理局指，昨晚(2日)收到衞生署衞生防護中心通知，指一名在瑪嘉烈醫院工作的23歲放射師，確診感染麻疹。這宗是本港今年第40宗麻疹個案，更是首度有醫護人員感染麻疹。 《香港01》記者今早曾到醫院視察，放射治療部門如常運作，但醫院保安明顯加強，醫院職員及病人等均帶上口罩，職員亦逐一向在場市民查詢身份，明顯較以往更加謹慎。

新增的感染個案在瑪嘉烈醫院放射治療部工作，部門今（3日）的保安明顯加強。（鄧穎韜攝）

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據知，最新公布的麻疹個案的23歲病人，於瑪嘉烈醫院H座放射治療部工作。

在瑪嘉烈醫院G座傳染病房大樓外，現場守衛森嚴，有保安員向訪客及職員人士逐一檢查證件，查問訪客身份；現場有職員討論，指醫院已發內部指引，提醒醫護人員加強注意個人衛生。

醫管局發言人，昨晚收到衞生署衞生防護中心的通知，指一名員工的檢測様本對麻疹病毒呈陽性反應，個案涉及一名在瑪嘉烈醫院工作的23歲放射師。該名放射師的健康紀錄良好，在周一（1日）開始出現發燒及紅疹，入住瑪嘉烈醫院接受治療，目前情況穩定。

瑪嘉烈醫院會密切監察曾與該名員工在工作場所有密切接觸的員工，並按既定程序為有需要員工抽血，以確定其麻疹免疫力。醫院管理局傳染病及緊急應變中央委員會將於原訂今日（3日）下午舉行的會議中，就麻疹在社區的整體情況進行風險評估，以及有關員工感染個案的情況。