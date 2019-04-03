電子屏幕產品隨處可見，令兒童在日常生活中更早接觸到。今日（3日）一項調查指出，約四成兒童日看電子屏幕一小時或以上，亦有38%家長不知衞生署有就幼兒對電子屏幕「應限制在一小時以內」的建議。 有心理學家指，曾遇過求助個案，3歲兒童日花約9小時使用電子屏幕，以致影響語言發展，就讀K1時仍只懂說單字。他提醒，兩歲以下的幼兒不應使用屏幕，若過早使用電子屏幕，會影響兒童的專注力、學習效能。

香港心理學會註冊心理學家程衞強（左）。（黃詠榆攝）

香港心理學會註冊心理學家程衞強指，曾接觸過一求助個案，3歲兒童日花約9小時使用電子屏幕，以致影響語言發展，不懂說句子、詞語，趕不上K1的學習進度。他指，過長使用電子屏幕會影響幼兒的語言能力、交際能力。

若習慣刺激畫面 會影響兒童專注力、學習效能

他指，不少家長會以「電子奶咀」安撫幼兒情緒，「無可避免俾手機佢，感覺較容易控制」。惟兒童年齡愈小，大腦的可塑性愈高，若習慣刺激的畫面，會影響小朋友的專注力、學習效能。

他舉例，過往曾有研究，研究一群在2歲前看電視的嬰兒，在7歲時為他們檢查專注力、語言發展，「發現即使2歲前是看教材，學英文生字，詞語數量、專注力明顯比2歲前沒有看電視的小朋友少。」

註冊視光師苗延泰（右）提醒，2歲以下的幼兒不應使用電子屏幕。（黃詠榆攝）

0至5歲幼兒眼睛結構未成熟 易造成近視、散光

註冊視光師苗延泰亦指出，0至5歲幼兒仍處於發育時期，眼睛結構組織尚未成熟，若每日花上多於一小時於電子屏幕上，眼睛長期集中於強烈光線上，會影響眼睛發育，造成近視、散光等問題。

他續解釋，兒童的視力仍於發展階段，如太早接觸電子屏幕，或影響他們調節力、轉換焦點的能力。另外，若於幼兒時期便患上深近視，容易增加未來患上眼疾的機會。

每次連續使用電子屏幕應不多於20分鐘

苗又提醒，建議所指的使用不多於1小時，不是以連續性計算，而是每次不多於20分鐘合計而成。他提醒，幼兒每20分鐘的屏幕時間，便應休息20秒做護眼操。另外，亦要保持正確姿勢、與屏幕保持一定距離。