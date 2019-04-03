政府研究「電子牛肉乾」加強打擊違泊　年內諮詢立法會

香港違例泊車問題嚴重，早前發展局起動九龍東辦事處，推出試驗計劃，在部分地區設攝錄機，以解決違泊、違例上落客貨的問題。 運輸及房屋局局長陳帆今日（3日）以書面回覆議員質詢時指出，現時規管違例泊車的《定額罰款（交通違例事項）條例》，罰款通知書要固定在車輛上，又或親自送交司機或車主，並不容許警方以郵寄方式，送遞定額罰款通知書（俗稱「牛肉乾」），不過政府正研究修改法例，增加發送途徑，包括以電子方式送遞，並計劃在今年稍後時間諮詢立法會。

陳帆表示，政府正研究修改法例，增加送遞定額罰款通知書的途徑。（資料圖片）

為改善九龍東交通擠塞問題，起動九龍東辦事處分別推出「路旁上落貨區監察系統」及「違例泊車監察系統」，於觀塘、新蒲崗等區設攝錄機，前者打擊違例上落客貨，後者針對違例泊車。

實政圓桌立法會議員田北辰問到，警方可否單靠錄影片段，對違泊司機或車主提出檢控。陳帆以書面回應議員質詢表示，警方於2018年試一項全港試驗計劃，由警務人員以攝錄機記錄《定額罰款（刑事訴訟）條例》下的交通罪行，當中包括車輛在巴士站停車，以及在限制區內讓乘客上落或裝卸貨物等，之後警方會以郵寄方式送遞定額罰款通知書。翻查資料，該條例一般規管較嚴重的違規事項，包括超速駕駛、不遵守交通燈號等。

▼全港各區違泊情況▼

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另一方面，陳帆表示，根據規管違法泊車的條例《定額罰款（交通違例事項）條例》，規定警方只可把定額罰款通知書，固定在車輛上，又或親自送交司機或車主，並不容許以郵寄方式送遞，故上述計劃並未包括該條例的違泊罪行。而根據法例，該條例主要規管違例泊車事項，例如未有按「咪錶」收費而泊車、在不准泊車的地方停泊、在斑馬線停下等。

陳帆表示，政府正研究修改法例，增加送遞定額罰款通知書的途徑，包括以電子方式送遞，並計劃在今年稍後時間，諮詢立法會交通事務委員會。