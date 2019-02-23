【沙田違泊之最】安群街月抄千張牛肉乾　沙田車位時租直逼港島區

沙田石門違泊問題長期困擾街坊。根據區議會最新文件，單單一條安群街過去兩個月便抄足1,985張牛肉乾，以月抄近千張之量，繼續成為沙田區違泊之冠。區內一位難求，使車位時租價直逼港島時租車位。有區議員指一直向運輸署要求增加咪錶位，亦建議政府在批准工廈轉商廈時加入條款，提高時租車位數量；長遠更應發展公型停車場，應付地區需要。

沙田區違泊之最 蟬聯半年

根據沙田區議會文件，過去兩月安群街違例泊車檢控數字達1,985宗。原來安群街違泊數字已蟬聯沙田區之最，至少半年。翻查過往文件，警方在安群街檢控違泊數字由2018年8月至9月的1370宗，累積增加至2018年12月至上月的1,985宗，數字持續上升。

石門違泊倒窒 禍延馬鞍山

沙田區碧湖民建聯區議員黃冰芬長期關注區內違泊問題。她稱，早於兩年前已有不少地區人士共同關注石門違泊問題嚴重，不止救護車無法進入石門，甚至禍延馬鞍山街坊。「石門迴旋處成日塞車返唔到出嚟，（馬鞍山街坊）會怪我哋石門違泊車輛多，令倒塞情況出現」。

不少私家車在京瑞廣場一期和二期外停泊，令原先單線雙程行車的安群路只剩下一線出入，令道路大擠塞。（圖片由受訪者提供）

住宅、商廈落成人流增 車位愈見不足

違泊劇增背後，或與石門發展有關。近年，石門多個住宅項目、商廈相繼落成，包括位於安群街的大型商廈京瑞廣場一期及二期。黃冰芬指，新商廈與其地下食肆招徠區內外街坊，甚至一天團遊客，大大增加車流數目，「日頭好、夜晚好都好多人」。

不過，區內卻欠缺足夠車位應付需求。黃冰芬指，發展商億京發展幾近賣出全數車位，商廈內時租車位僅餘約十個。因此，車流便湧往區內工廈停車場，令區內車位緊張及價格上升，「工廈時租位由過往十幾蚊上升到28、30蚊一個鐘，仲貴過港島區時租位」，她指有不少旅遊巴及私家車寧冒險在街邊違泊。

不論日夜，安群街都有大批私家車違泊。（資料圖片）

區議員：長遠應設公共停車場

她認為，政府應在批出商廈用地時，要求發展商保留更多時租車位。長遠而言，政府因應石門發展，增設公共停車場，以免私人停車場租用車位不足，致車位價格上漲，同時解決石門違泊問題。