【財政預算案2019】交通「牛肉乾」貢獻庫房逾6億元　五年度增78%

政府於2018/19年度在「罰款、沒收及罰金」項目的收入，料達20.73億元，較原來預算增加約45%。當中以法院裁定的罰款及法定罰金最多，佔約33%；其次是來自交通違例事項的定額罰款制度（俗稱「牛肉乾」），約佔整體的31%，涉及6.48億元，較原來預算增加5.3%，比2014/15年度大幅增加77.5%。 政府並預算2019/20年度，「牛肉乾」帶來的收入會持續上升創新高，達6.93億元。

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政府修訂預算，本年度（2018/19）牛肉乾收入料近6.5億元，車主拍車要小心。（資料圖片）

佔政府總收入0.4%

2018/19年度的「罰款、沒收及罰金」修訂預算20.73億元，較原來預算的14.35億元增加約44.5%，佔政府該年度收入總額的0.4%。其中主要收入來自法院裁定的罰款及法定罰金，有6.78億元，較原本預算增加41%；另最新沒收金額預算為5.16億元，較原本預算多出3.6倍。

其次是發出的「牛肉乾」，帶來6.48億元收入，較原來預算的6.15億元，增加5.3%，料較2017/18年度實際收入增加6.8%。據運輸及房屋局於今年1月底向立法會的答覆文件，本港去年發出超過201萬張「牛肉乾」。

另外，涉及停車無熄匙的「汽車引擎空轉」定額罰款，2018/19年度僅有1.7萬元收入。

料「牛肉乾」收入攀升

至於2019/20年預算方面，政府料交通違例事項的定額罰款制度，會取代法院裁定的罰款及法定罰金，帶來最多收入，持續上升至6.93億元，或創近五個財政年度新高。但料整體有關「罰款、沒收及罰金」項目的收入會下跌至15.39億元。

法院裁定的罰款及法定罰金收入，涵蓋違反與政府簽訂的合約及協議而遭沒收的財物、按《定額罰款(交通違例事項)條例》、《定額罰款(刑事訴訟)條例》及《汽車引擎空轉(定額罰款)條例》所規定的違例定額罰款制度、按針對公共屋邨違例停放車輛所制定的定額罰款制度而收取的罰款，以及公務員因紀律處分及違反合約而繳付的款項。