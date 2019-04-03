【DSE 2019】通識卷一　孔子學院題屬最難　老師指可分學生高下

文憑試通識科今日（3日）開考，消失兩年的政治題重現在卷一必答題，考生須就行政長官不是任何政黨成員的規定，舉出規定對特首履行管治香港職務之利弊。但教協理事兼資深通識科老師張銳輝及方景樂均認為，今年通識試卷全面覆蓋所教範疇，提問屬社會熱門議題，相信整體難度與去年相若，而「政治題」多集中在分析及歸納資料，考生毋須憂慮因作答立場而影響得分，而今年必答題中較易分出高下的「高階題目」，是涉及中國軟實力、有關孔子學院的提問。

左起為教協理事兼資深通識科老師張銳輝（左）及方景樂（右）。（余俊亮攝）

通識科老師料部分同學或未能完成答卷

文憑試通識科卷一為必答題，今年卷一共提供9項資料，較去年的8項多，全卷分數亦比去年多兩分，方景樂料部分同學未能完成答卷。張銳輝解釋，卷一資料量較多，考生需時處理及歸納資料，再從多角度出發作答；而在題目深淺度方面，張銳輝認為「政治題」及「環境題」著重資料整理及分析，相信最後一題問及孔子學院，才屬分高下的「高階題目」。

政治題實為資料整理題

過去兩年必答題中未有包括政治題，今年卷一必答卷首題，便要求考生參考報章資料、不同派別陣營在2012及2016兩屆立法會地方選區得票率，以及2018年11月立法會補選後的議席分布，描述不同政治陣營得票變化、立法會組成兩個主要特徵等。但張銳輝認為，(a)及(b)分題實為資料整理題，考生只需歸納及理解數據資料。

談行政長官選舉 寫正反立場毋須憂影響得分

至於該題的(c)分題，要求考生就《行政長官選舉條例》中，行政長官不是任何政黨成員的規定，各舉出一個對其履行管治香港職務的利弊。張銳輝相信，考生作答時只須寫出正反立場，毋須憂慮因表達立場而影響得分。

方景樂亦表示，通識科初衷是希望學生廣泛地關心社會，是次題目涉及社會關心議題，直言學生有需要了解政治參與、特首工作等香港社會恆常討論，亦與課程有關係的議題。加上社會對於行政長官應否由政黨成員出任一事亦有討論，他相信學生有充分空間作答。