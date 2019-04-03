【DSE 2019】通識科卷二 　談罕見病、香港保育、韓國流行音樂

中學文憑試(DSE)通識科今日（3日）開考，試卷分為卷一必答題及卷二選答題。卷二方面，考生可從三條題目中選答兩題，今年試題包括要求考生解釋全球化世界如何促進韓國流行音樂文化傳播；在香港保育歷史建築物引發爭議；以及社會如何協助罕見病患者及家人。

DSE通識科今（3日）開考，卷二的三條選答題分別涉及罕見病、香港保育及韓國流行音樂。（余俊亮攝）

韓流談參加粉絲團體會否妨礙香港青年人個人成長

考生可在罕見病、歷史建築保育及韓國流行音樂三題中，選一題作答。當中不少考生反映自己選了韓國流行音樂的題目。該題提供了一篇文章，簡介韓流音樂「粉絲團體」一般的運作情況後，要求學生解釋全球化如何促進韓國流行文化，以及討論參加粉絲團體會否妨礙香港青年人的個人成長。

題目問及社會如何協助罕見病人及家人

至於罕見病一題中，提供兩項資料，包括期刊文章及著名已故物理學家霍金的簡介及圖片，考生須解釋社會如何協助罕見病病人及家人，以及未來醫學研究方向中，哪個因素應優先獲得考慮。

而歷史建築保育題，提供了一份取材自新聞報導的資料，考生須討論歷史建築保育在港引起的爭議，以及文化保育在香港城市發展項目中應否屬優先考慮。

考生田同學指，有留意韓國潮流音樂，對題目相當熟悉，開卷後很快已決定作答此題。（余俊亮攝）

考生田同學指，自己及親友均有留意韓國潮流音樂，故對題目相當熟悉，看到題目後已決定作答。教協理事兼通識科老師張銳輝相信，韓流是學生較喜歡及熟悉，會較多人選答。

而吳同學則選了罕見病一題作答，她解釋是學校考試曾考過類似題目，故有所準備。