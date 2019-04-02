【DSE 2019】通識科老師贈應試技巧　要高分應做得齊　而非做得好

中學文憑試通識科將於明天開考（3日），《香港01》訪問了資深通識科老師張銳輝及許承恩，綜合他們的意見，為考生提供五大應試貼士，當中包括保持冷靜、留意時間分配、小心審題及善用題目提供的資料等。

文憑試通識科將於明日（3日）開考。

1.時間分配：每一分題目，最多可花三分鐘作答



二人均提醒考生須留意時間分配，尤其是較多分題的卷一。許承恩直言，卷一分題多，專注作答時易失時間預算，「通常高分者是做得齊，而非做得好」，提醒考生須留意作答時間。張銳輝教路指，考生要「睇分做人，作答前看看全卷分數總和，一般多是四十多分，再以120分鐘除開，即每一分，最多可花三分鐘作答。」至於卷二，許承恩形容是分高下的部分，提醒考生作答時要更全面，例如思考資料外的角度。

張銳輝建議學生，作答時應按分數，分配題目作答時間。(資料圖片)

2.小心審題：別只顧默出數據或資料

許承恩直言，要貼中題目並不難，但考生須小心作答會離題，「理解好題目，用例子演繹，而非單背事例」。他舉例指，以往曾有題目以處理固體垃圾為例，要考生說明政府制定政策上的障礙，結果不少考生卻只顧建議源頭減廢、列出固體廢物的數據或處理方案，忽略了題目重點是要求考生集中討論在制定或推行政策上。

2019年中學文憑試（DSE）明日(4月3日)將考核通識科。（資料圖片/張浩維攝）

3.對事例無印象別著急、大議題不會變

若遇到完全無印象的議題或事例怎辦？張銳輝認為，即使考生對考題中的個案及例子無印象，亦毋須過於擔心，甚至因為看似不熟悉的題目而失預算。他解釋，考生只要就問題進行多角度思考及分析，再以自己支持的觀點作答便好。許承恩教路指，考生只須對重要民生議題有基本認識，其餘可因應情況作答，毋須死背新聞事例：「來來去去也是經濟、人口老化、資訊爆炸等議題，所以大的議題不會變，只是表面不同而且！」

2019年中學文憑試（DSE）明日(4月3日)將考核通識科。（資料圖片/張浩維攝）

4.善用題目提供的線索

​另外，題目中的資料亦是考生的「重要資源」。張銳輝指，一般考生會充分利用文字資料，但他提醒，考生亦要善用漫畫或相片提供的線索。他舉例指，若分題中只稱「參考以上資料」，而非按指定資料，代表上述各資料中均有提示：「無特別指別的話，可能是不同資料都有相關內容，例如是圖表數據、相片中有信息，可幫助答題。」

5.作答保持彈性、毋須死背框架

坊問不少補習社促學生要因應題目要求，以不同框架作答，惟兩人均提醒考生作答不應只重死背框架。張銳輝直言，太著重框架或會影響審題，只要有基本論說技巧便可以了，包括論點簡潔清晰、有論據及引證支持，不忘回應相對的看法，以及在最後總結。

而許承恩亦提醒，考生毋須過分解讀考題字眼，如遇到題目要求「評估情況」，考生須有自己立場，而非正反兩面各舉三點；若題目指須有「兩個結論」，考生無需要列舉所有數據或資料，只要總結兩重點便可。

今年文憑試中、英、數及通識在八天內考畢。二人最後提醒，考生須有充足休息，以保持頭腦清醒，冷靜及有信心地答卷。

2019年中學文憑試（DSE）明日(4月3日)將考核通識科。（資料圖片）

歷屆文憑試通識科卷一（必答）題：

年份 題目 2012 人口老化 煙草管制 本地政黨與政府管治效能 2013 肥胖 立法會組成與拉布 性別. 角色 2014 示威遊行與政府管治困難 發電. 能源 酗酒 2015 中國三農問題 青年人整容風氣 國際旅遊發展影響 2016 本地農業 民主程度與競爭力 HIV病毒 2017 本港族裔共融 中國減貧情況 新加坡與本港生活質素 2018 義工與公民身分理解 DSE考試壓力與香港教育制度 器官捐贈經濟補償爭議

通識科老師提醒考生應注意答題時間分配。(資料圖片)

歷屆文憑試通識科卷二題目