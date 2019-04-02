【DSE 2019】通識科老師贈應試技巧　要高分應做得齊　而非做得好

中學文憑試通識科將於明天開考（3日），《香港01》訪問了資深通識科老師張銳輝及許承恩，綜合他們的意見，為考生提供五大應試貼士，當中包括保持冷靜、留意時間分配、小心審題及善用題目提供的資料等。
文憑試通識科將於明日（3日）開考。
1.時間分配：每一分題目，最多可花三分鐘作答
二人均提醒考生須留意時間分配，尤其是較多分題的卷一。許承恩直言，卷一分題多，專注作答時易失時間預算，「通常高分者是做得齊，而非做得好」，提醒考生須留意作答時間。張銳輝教路指，考生要「睇分做人，作答前看看全卷分數總和，一般多是四十多分，再以120分鐘除開，即每一分，最多可花三分鐘作答。」至於卷二，許承恩形容是分高下的部分，提醒考生作答時要更全面，例如思考資料外的角度。
張銳輝建議學生，作答時應按分數，分配題目作答時間。(資料圖片)
2.小心審題：別只顧默出數據或資料
許承恩直言，要貼中題目並不難，但考生須小心作答會離題，「理解好題目，用例子演繹，而非單背事例」。他舉例指，以往曾有題目以處理固體垃圾為例，要考生說明政府制定政策上的障礙，結果不少考生卻只顧建議源頭減廢、列出固體廢物的數據或處理方案，忽略了題目重點是要求考生集中討論在制定或推行政策上。
2019年中學文憑試（DSE）明日(4月3日)將考核通識科。（資料圖片/張浩維攝）
3.對事例無印象別著急、大議題不會變
若遇到完全無印象的議題或事例怎辦？張銳輝認為，即使考生對考題中的個案及例子無印象，亦毋須過於擔心，甚至因為看似不熟悉的題目而失預算。他解釋，考生只要就問題進行多角度思考及分析，再以自己支持的觀點作答便好。許承恩教路指，考生只須對重要民生議題有基本認識，其餘可因應情況作答，毋須死背新聞事例：「來來去去也是經濟、人口老化、資訊爆炸等議題，所以大的議題不會變，只是表面不同而且！」
2019年中學文憑試（DSE）明日(4月3日)將考核通識科。（資料圖片/張浩維攝）
4.善用題目提供的線索
另外，題目中的資料亦是考生的「重要資源」。張銳輝指，一般考生會充分利用文字資料，但他提醒，考生亦要善用漫畫或相片提供的線索。他舉例指，若分題中只稱「參考以上資料」，而非按指定資料，代表上述各資料中均有提示：「無特別指別的話，可能是不同資料都有相關內容，例如是圖表數據、相片中有信息，可幫助答題。」
5.作答保持彈性、毋須死背框架
坊問不少補習社促學生要因應題目要求，以不同框架作答，惟兩人均提醒考生作答不應只重死背框架。張銳輝直言，太著重框架或會影響審題，只要有基本論說技巧便可以了，包括論點簡潔清晰、有論據及引證支持，不忘回應相對的看法，以及在最後總結。
而許承恩亦提醒，考生毋須過分解讀考題字眼，如遇到題目要求「評估情況」，考生須有自己立場，而非正反兩面各舉三點；若題目指須有「兩個結論」，考生無需要列舉所有數據或資料，只要總結兩重點便可。
今年文憑試中、英、數及通識在八天內考畢。二人最後提醒，考生須有充足休息，以保持頭腦清醒，冷靜及有信心地答卷。
2019年中學文憑試（DSE）明日(4月3日)將考核通識科。（資料圖片）
歷屆文憑試通識科卷一（必答）題：
|年份
|題目
|2012
|
人口老化
煙草管制
本地政黨與政府管治效能
|2013
|
肥胖
立法會組成與拉布
性別. 角色
|2014
|
示威遊行與政府管治困難
發電. 能源
酗酒
|2015
|
中國三農問題
青年人整容風氣
國際旅遊發展影響
|2016
|
本地農業
民主程度與競爭力
HIV病毒
|2017
|
本港族裔共融
中國減貧情況
新加坡與本港生活質素
|2018
|
義工與公民身分理解
DSE考試壓力與香港教育制度
器官捐贈經濟補償爭議
通識科老師提醒考生應注意答題時間分配。(資料圖片)
歷屆文憑試通識科卷二題目
|年份
|題目
|2012
|
機場建第三條跑道
全球化影響
基因檢測道德問題
|2013
|
固體廢物收費
國民身份認同
中國可持續發展
|2014
|
中國國力
黃鴨與港人集體回憶
光害
|2015
|
新聞自由
標準工時
國家「軟實力」
|2016
|
中國二孩政策
本地傳統行業衰落和保育
社會政治參與成效
|2017
|
全球化工業
電子煙
傳統濕街市轉型
|2018
|
「留守兒童」
電動車
抗生素耐藥性