【興德學校】前資助小學校長會主席賴子文將出任新校長　9月生效

兩年前曾爆出「影子學生」醜聞的屯門興德學校，在前校長陳章萍被辭退後，由新校長蕭麗珊接任。不過，蕭掌管不足一年內，學校仍發生多次醜聞，被指未有照顧好學生，至今年2月亦請辭。 該校校董會隨即成立校長遴選委會，展開招聘及物色程序，興德學校法團校董會今(3日)宣布委任賴子文為興德學校校長，任命由2019年9月1日起生效。

興德學校法團校董會今日(3日)宣布委任賴子文為興德學校校長，由2019年9月1日起生效。(資料圖片)

任命將由今年9 月1日起生效，賴子文將負責策劃管理興德學校的各項事務，並帶領其團隊與各持分者：包括辦學團體、老師、家長、校友及外間合作伙伴緊密合作。

興德學校校監湯修齊相信，頼子文校長的豐富行政及學與 教經驗，定能帶領興德邁向美好新一頁，共同為莘莘學子提供優質教育。

賴子文畢業於葛量洪教育學院，其後分別於香港城市大學及香港中文大學取得教育榮譽學士學位及歷史學碩士學位，他擁有豐富的教學行政經驗， 在津貼學校服務已27年，當中包括15年的校長經驗。

期間，賴校長曾任香港資助小學校長會主席及多次獲教育局委任加入與教育相關的委員會，如：教師及校長專業發展委員會教師專業發展小組委員會、基本能力評估及評估素養委員會，防止學生自殺委員會等。

+ 4 + 3 + 2

賴子文校長在擔任香港資助小學校長會主席期間致力爭取：

1. 提高班師比 2. 小學教師全面學位化 3. 爭取資訊科技統籌主任 4. 小學一校一社工 5. 爭取檢討小學班級架構及薪酬

興德學校於2017年被揭發有「影子學生」

2017年，位於屯門的興德學校，被發現有「影子學生」，以及老師請病假要交餅卡等做法，令社會對學校的管理情況高度關注。時任校長陳章萍就事件召開記者會期間，數度哽咽指，指自己放了好多心血在學校：「覺得好遺憾…希望還返公道給我。」

事件後來由教育局委任校董，包括有「校政專家」之稱的資深校長雷其昌等人處理，最後陳章萍被撤職。由擁有超過20年的學校行政經驗的蕭麗珊，於2017年8月獲興德學校校董會委任為校長，她曾一度揚言會做到退休，強調不會因為壓力而離開，亦不會成為陳章萍的「翻版」。