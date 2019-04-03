【特別財會】廉署去年接129宗涉公共工程投訴　可追查比率創3年高

據廉政公署答覆立法會財務委員會，去年有關公共工程的貪污投訴有129宗，當中約63%屬於可追查的投訴，可追查比率為近3年來最高。為加強對政府工程項目提供防貪服務，廉署防貪處已於2018-19年度開設3個職位，另外將再開設2個廉政主任職位，按薪級中點估值的年薪總值，分別共約386萬元及177萬元。 此外，廉署為擴展國際反貪網絡，及加強為「一帶一路」沿線國家提供培訓課程，預計在年內將探訪約6個國家，連同考察、研究及舉辦課程的開支，料共涉180萬元。

廉署去年接129宗涉公共工程投訴，可追查比率升至63%。（資料圖片）

有關公共工程的貪污投訴，即由政府及使用公帑的公共機構，或其聘請的承辦商和顧問的工程涉貪舉報，廉署去年接獲129宗，當中81宗即約63%屬可追查投訴，而2016年及2017年分別收到的76宗及149宗投訴，當中分別有42宗及88宗屬可追查投訴，可追查的投訴比率按年增加4個百分點。

廉署指投訴內容包括承辦商、工程顧問或供應商的貪污勾當，使用虛假文件欺騙主事人，涉人事管理的貪污指控等。過去3年共檢控39人，22人被定罪。

將開設2個廉政主任職位

為加強對政府工程項目提供防貪服務，防止貪污方面的開支預算將增加6%，廉署防貪處繼去年度開設3個職位包括高級廉政主任、廉政主任(甲)及廉政主任(乙／丙)後；將開設多2個廉政主任(乙／丙)職位，按薪級中點估值，年薪總值共約為177萬元。

此外，就計劃加強與「一帶一路」沿線國家的反貪機構合作，廉署表示，在《聯合國反腐敗公約》的基礎上，於2018-19年度已為緬甸、柬埔寨、孟加拉及越南4個締約國的反貪機構提供度身訂造的培訓課程，現正與另外十多個國家的反貪機構商討，如蒙古國、不丹、斯里蘭卡、東帝汶、保加利亞、摩爾多瓦、羅馬尼亞、塞爾維亞等「一帶一路」國家。

料國際反貪合作課程年內開支達180萬元

而因應個別反貪機構的要求，課程會在當地或香港進行，預計每年有4及6個課程。並料年內將探訪約6個國家。有關工作由隸屬行政總部的國際聯絡培訓組專責統籌，廉署在近三個財政年度獲增撥資源，開設10個職位，包括1名高級廉政主任，2名廉政主任(甲)、3名廉政主任(乙／丙)、3名助理廉政主任及1名一級行政主任。於2019-20年度，有關工作包括人員考察、研究及舉辦課程的預算開支，共為180萬元。