求職被索介紹費及茶錢　廉署接獲建造業可追查投訴增逾2倍

在建造業搵工多倚賴「工頭」介紹，不過有無良中介人從中向獲聘工人索取「介紹費」或「茶錢」，方式包括扣取求職者日薪等，作為私人報酬。 廉政公署去年接獲31宗相關貪污投訴，當中29宗、即近94%屬可追查個案，較2016年的9宗大幅增加2.2倍，案件涉及的包括公營房屋、工程項目等，受害人多是基層人士。廉署呼籲打工仔不應啞忍就範，應立即向廉署舉報，特別提醒條例已訂明，業內的習慣包括「行規」不能作為免責辯護，即使所謂的介紹費、茶錢或回佣金額如何少也好，只要未得僱主同意均屬違法。

廉署社區關係處總廉政教育主任趙汝達（左）、執行處總調查主任余顯麗（中）、防止貪污處總防貪主任張展杰（右），講述涉及建造業舉報增加。（鄭秋玲攝）

近三年有10人被定罪

過去3年，廉署接獲的相關貪污投訴，以及檢控、定罪人數均有所上升。3年來共檢控13人，包括地盤主管、紥鐵工人、管工及焊接工人等，年齡由25歲至61歳不等，涉在為建造業工人介紹工作或聘用期間有貪污行為，案件涉及公營及私營房屋項目、公營機構建築地盤、公務工程項目，當中涉及玻璃幕牆、電力裝置、外牆工程、排水系統安裝工程等，被欺壓的受害人包括紥鐡、渠務、棚架、焊接工人等。3年來共有10人已被定罪。

不論收取金額多寡 未經僱主同意即屬違法

據《防止賄賂條例》第19條訂明，習慣包括「行規」，不能作為免責辯護，法庭判辭亦已表明，「行規」不可視為貪污剝削工人的藉口；而所謂「介紹費」、「茶錢」、「回佣」等，不論以什麼名目包裝，以及涉及的金額如何少也好，只要未得僱主同意均屬違法。

法例列明「行規」不能作為免責辯護，法庭判辭亦已表明「行規」不可視為貪污剝削工人的藉口。（資料圖片）

受聘後繼續要定期交部分薪金作「回佣」

廉署執行處總調查主任余顯麗表示，不法分子的詐騙手法，包括向求職工人索取一筆所謂的介紹費或茶錢，否則不予見工機會或受聘；或要求工人成功獲聘後，繼續定期支付有關介紹費或茶錢。案例有2名建築工人在協助公司招請工人期間，要求4名工人入職後，按工作日數，向他們支付每日數十元至高達400元的回佣，總數逾4.3萬元，二人被判囚3個月或以上。

另一種情況，不法分子聘用履歷技能未達標的求職工人，繼而要求他們定期支付回佣以保就業；有部分更會向公司隱瞞獲聘工人技能未符要求，然後以較低工資聘用該類求職工人，要求他們在收取工資後，將辛勞賺取的部分血汗錢作為回佣。

紮鐵工人欺詐公司及求職者36萬元

近年該類涉款額較高的個案，一名建築公司紮鐵工人在協助公司招請紮鐵工期間，向3名求職者訛稱須向地盤高級職員退還部分工資，另一方面隱瞞公司獲聘工人的資歷，欺詐該公司及3人共逾36萬元工資。結果東窗事發，被告認罪，被判入獄13個月。

當事人舉證至為關鍵

余顯麗表示，受害人多是基層人士，如不熟行情的新入行、少數族裔及新來港人士等。她最深刻的個案，是曾有一名受害工人，被判頭剝削逾一年，惟因妻子懷孕為保工作而啞忍，直至孩子出生後，他深深感受到被欺詐已不止是血汗錢，更加是「奶粉錢」，於是向廉署舉報，工人期間不忍哭訴。

就檢控數字每年只有個位數，余顯麗表示，執法困難在於工人的招聘及發放工資的流程，多數是「即場」發生，不法份子會在隱蔽地分，多次或逐次索取現金賄款，執行處人員有時需到地盤搜證，惟地盤環境複雜多變，曾有涉案人士當場反抗襲擊人員，她強調受害工人及僱主的舉證是關鍵。

防止貪污處總防貪主任張展杰表示，建造業行頭過分依賴中間人介紹人手，聘用多以日工形式，無論是工資及聘用條件，都是透過口頭形式交代。廉署已就該方面為政府部門及公共機構，提供防貪政策，包括鼓勵提高招聘及支薪的透明度，採用書面僱傭合約。於去年中，建造業議會已推出「建工易」手機應用程式，讓工人可以直接在該平台應聘，不用透過中介人。

社區關係處總廉政教育主任趙汝達表示，廉署每年為7,000名職業訓練局學員提供防貪培訓，並推出動畫短片，配備6種少數族裔語言字幕，向他們講解求職毋須令介紹費等。