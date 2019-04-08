港府1.5億建網上仲裁平台　港大學者稱減行政成本、加快調解流程

政府在今年《財政預算案》中宣布投放1.5億元，支持非政府機構eBRAM中心籌建網上仲裁及調解平台，料最快年底推出。研究國際經濟法、港大法律系系主任趙雲受訪時指，隨著電子商貿增加，未來將衍生更多投資爭端、網上爭議糾紛，需要建立成本低、效率高的網上解決平台。他認為，網上仲裁平台將加快個案處理時間，部份個案由談判至仲裁只須45至65天，比起一般以兩年時間處理更為便捷，期望藉著在政府大力推動下，平台日後可普級使用，加強香港成為國際仲裁中心。

研究國際經濟法、港大法律系系主任趙雲認為，本港成立網上仲裁平台，可以加強香港成為國際仲裁中心。（胡家欣攝）

eBRAM中心在去年由香港律師會、大律師公會、專業仲裁員、調解員等組成，旨在提供一個在網上平台解決中小微企的商貿爭議。

傳統商業糾紛涉高昂交通及行政成本

趙雲表示，部份商業糾紛牽涉本地與海外公司，需要國際調解仲裁中心解決，涉事雙方需要來回兩地處理，除繳付數十萬的律師費，亦涉及高昂的交通及行政成本。但是，他指，若推出網上平台後，則可借助電子通訊軟件如「Skype」，作為當事人談判及仲裁渠道，節省仲裁費用成本。

加快談判至仲裁過程 部份個案最快45至65天完成

其次，趙指，網上平台既可以直接收到提請調解個案，亦可以儲存所需要的證據及文件，便利個案處理的流程。他舉例，涉及互聯網域名的使用爭議案件，若以網上仲裁平台處理，預計由收到服務申請、談判、調解至仲裁，只需時45至65天，比起一般以兩年時間處理更為快捷。

趙雲表示，美國、新加坡、日本及內地等已著力推動有關的網上平台，亞太經濟合作會議亦正為平台操作訂定框架，提供清晰的使用指引，料最快年底推出。他認為，網上平台普及的困難在於用家信心問題，但相信在港府大力支持及推廣下，配合完善的個人私隱政策，相信有助推動發展，令更多人接受新平台。

趙雲同時為國際太空法學者，他指，太空法涉及層面廣泛，由規管電訊服務、廣播服務至太空開採不等。（胡家欣攝）

另外，趙雲同時為國際太空法學者，他指太空法涉及層面由規管電訊服務、廣播服務、太空開採、發射衛星等。趙指，美國在太空發展上較為領先，已研究太空旅館、交通穿梭等，預計未來會衍生太空地域的管理問題，有機會要制定法律規管。