香港與內地簽署仲裁互助安排　鄭若驊：提升香港仲裁競爭力

律政司司長鄭若驊今（2日）與最高人民法院副院長楊萬明，就《關於內地與香港特別行政區就仲裁程序相互協助保全的安排》進行簽署儀式。鄭若驊致辭時表示，簽署安排後，當有商業糾紛時，以香港作為仲裁地的當事人，可以向內地申請，對證據、財產、行為等進行保全措施，大大促進香港作為仲裁地的重要性及競爭力。

鄭若驊（左）致辭時表示，簽署安排後，當有商業糾紛時，以香港作為仲裁地的當事人，可以向內地申請，對證據、財產、行為等進行保全措施，大大促進香港作為仲裁地的重要性及競爭力。（張浩維攝）

鄭若驊指，有關安排簽訂後，香港成為第一個與內地簽署仲裁程序保全措施的司法管轄區，為香港進行仲裁程序的當事人，向內地人民法院申請保全措施，提供明確有效的法律機制，又確認內地仲裁程序的當事人，可根據現行法律，向香港法院申請臨時措施。

她認為這是標誌著「一國兩制」為香港帶來優勢，有助提升香港國際仲裁服務的競爭力，進一步鞏固香港作為亞太區國際法律及爭議解決中心的地位。

律政司司長鄭若驊（右）與最高人民法院副院長楊萬明（左），就《關於內地與香港特別行政區就仲裁程序相互協助保全的安排》進行簽署儀式。（張浩維攝）

楊萬明致辭時表示，安排簽署後，證明了兩地司法應該並且能夠實現更加緊密的協作，而更具深度的合作，有助為雙方進一步完善司法協助，構建全方位合作格局。他又提到提到粵港澳大灣區發展綱要中，多次強調仲裁的重要性，並支持香港成為亞太區國際法律與爭端解決服務的中心，打造更具競爭力的大都會，又指出要加強司法協助，著力打造法治化理想環境，加強兩地在仲裁領域方面的合作。

楊萬明致辭時表示，安排簽署後，證明了兩地司法應該並且能夠實現更加緊密的協作，而更具深度的合作，有助為雙方進一步完善司法協助，構建全方位合作格局。（張浩維攝）

鄭若驊在2月曾到訪北京，與內地相關部門商討在大灣區處理法律爭議服務的發展事宜，冀在大灣區以「先行先試」方式，推動內地企業使用香港的合同法律及仲裁服務，及整個大灣區以調解方式來解決法律爭議。