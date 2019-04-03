醫委會否決放寬海外醫生實習　病人代表：投票結果誠實

醫務委員會今日（3日）開會，否決了全部放寬海外醫生考執業試後的實習安排，有與會委員表示對投票結果感失望，透露眾多委員已有一致共識，同意擁有專科資格的海外醫生可獲豁免實習，不明白最終全部方案被否決的原因；亦有委員不滿會上投票機制，認為機制不利委員選出最終方案。 有醫生委員對未能通過其中一個方案感失望，亦有病人代表稱，即使大家承認醫生人手短缺，但「投票結果好誠實。」

公營醫療系統的人手不足問題嚴重。（資料圖片）

本港公營醫療系統壓力大，醫生人手短缺，醫院管理局積極增聘海外醫生以有限度註冊方式來港工作，以紓緩短期人手問題，惟長遠的人手困境仍有待解決。

醫委會今日討論放寬海外醫生實習安排，主要有四大方案，委員需就各方案逐一投贊成或反對票。

方案一，是要求海外專科醫生來港考執業資格試後，若該醫生曾在醫管局工作滿三年，考試後即可獲免實習；

方案二，是要求海外專科醫生考執業資格試，試後起計在醫管局工作多三年，才可獲免實習；

方案三及方案四，均是容許海外專科醫生在醫管局、衞生署或兩所大學醫學院儲足三年經驗，兩者差別是計算經驗方式是整體而言，抑或自考取執業試後起計。

兩大爭拗點：應否綑綁醫管局？應否延長海外醫生在公院工作年期？

四個方案當中，正反票數較接近的是方案二及方案三，兩者的分別在於，方案二綑綁海外醫生必須在醫管局工作，做滿3年的年期亦需在執業試完成後起計，變相延長該醫生在公立醫院服務的時間；而方案三則容許海外醫生在醫管局、衞生署或大學工作，做滿3年便可，計算方法較寬鬆。

據了解，投票前委員通過了將之前建議的「要求海外醫生試後多做5年」年期縮至3年，亦有多名與會委員均表示，投票前已取得的共識是擁有海外專科資格的醫生有足夠經驗，無需要再實習，因此對全部方案遭否決感失望及不明所以。

投票機制並非「四選一」 委員斥難達共識

醫委會主席劉允怡認為，4個方案逐一投票是較易取得多票數的方案；有委員直指投票方案奇怪，又引述醫委會過往的投票制度，若有數個選項的話，每人只會有一票，不會逐個選項投「贊成」或「反對」票。會上法律顧問亦沒有交代，若有多於一個方案的贊成票多於反對票，第二輪投票的方式會如何進行。有委員透露是有人在會上「一意孤行」，認為是投票制度不完善才導致全部方案均被否決。

醫生業界、病人組織同對結果感失望

委員之一、香港醫學會副會長林哲玄對投票感失望，認為今日的四個方案並非「生和死、天與地」之別，任何一個方案獲通過，亦總比原地踏步好。另一委員楊協和醫生亦對結果感灰心，未知幾時再會有新方案提交上醫委會會議。

由57個病人組織選出的三位業外委員同樣對結果感失望，業外委員陳永佳傾向要求綑綁醫生在特定機構工作的年期不用太長，以增加吸引力；另一業外委員林志釉則認為，醫生業界雖認同醫生人手不足，但「投票結果好誠實」，結果亦令人費解，他擔憂今次未能達至共識，日後若有更大改變將難以通過。業外委員梅卓能則認為投票制度或可先就大原則投票，再就細項投票，應會更有效率。

社區組織協會幹事彭鴻昌回應指，據他自己估計15名出席的選任醫生委員一致否決放寬建議，對他們為保護業界利益、罔顧社會需要感極度憤怒，又稱投票證明醫委會改革力度不足，選任醫生委員仍掌握絕對否決權。