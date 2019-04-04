【興德學校】候任校長賴子文冀重建家長師生互信：付出真心跨障礙

兩年前因校政混亂引起社會關注的屯門興德學校，在前任校長陳章萍下台之後，接任僅一年的校長蕭麗珊早前亦宣布辭任；校方成立遴選委員會，經公開招聘後，興德學校法團校董會昨日（3日）宣布委任前資助小學校長會主席賴子文為新校長，任命將於今年9月新學年生效。 賴子文接受《香港01》訪問時表示：「會將餘下能力、以往在教育界曾付出的力量，全部投放於興德」，冀將自己故事告知學生、家長以建立彼此互信，並計劃在興德服務至退休，用10年時間讓學校變好，他直言：「唔知有幾多障礙，只可以付出真心！」

位於屯門的興德學校，2017年被揭校政混亂及有影子學生等問題。(資料圖片)

賴子文為長洲國民小學校長

興德學校法團校董會昨日（3日）宣布，委任前資助小學校長會主席賴子文，為興德學校新任校長。將於9月上任興德校長的賴子文，現時仍為長洲國民小學校長，但為應徵興德，他坦言早前已先行「祼辭」，至昨日才正式「簽約」。

他接受《香港01》訪問時強調，先行「祼辭」是希望對國民學校師生、家長負責，不希望他們要留待傳媒報道，才得知自己要離開國民學校的消息。

賴子文表示，希望以以往在教育界學懂的行政經驗，助其他學校做得更好。(資料圖片)

對於要離開服務15年的國民學校，賴強調並非「放棄」國民學校的學生。他指，上一次興德招聘校長時未有應徵，而今次興德再次有校長更替才應徵，原因是有感現時服務的學校已發展良好、成熟，亦有一班專業成熟的老師團隊，因此希望回歸教育初心：「有一種感動，想透過以往親和力、經驗，以及在教育界學懂的行政經驗，助其他學校做得更好。」因此，賴子文決定迎難以上，接掌興德。

踏入興德校園首要工作是甚麼？面對的障礙又有多少？賴子文坦言：「唔知會有幾多障礙」。

對於興德過去不少校政混亂問題、老師之間甚至存派別之爭，背負着香港資助小學校長會前主席之名，及現仍出任香港資助小學校長會名譽主席的名銜，會否對興德有幫助？賴子文指，一切都只是虛名，坦言面對老師、學校，有天時、地利，但只欠人和：「係咪去到即刻會無問題，抑或大家可以聚焦？又或大家經過會議後，就無問題？不敢估量。」

對於新工作，賴子文表示，希望以真心面對老師：「希望大家知，我係放棄一個我愛錫的環境去做呢件事，希望大家可以團結、聯繫，以學校利益作出發點。」

蕭麗珊於2017年8月，獲興德學校校董會委任為校長。(資料圖片)

然而，興德連續兩年換校長，賴子文已是繼陳章萍、蕭麗珊之後的第三任，對家長學生而言，亦非好事。他表示，會將自己過去經歷的故事告訴學生，希望可以建立互信，他說：「宜家應承你，你都唔會知結果係真定假，但你信我，我會將餘下能力、以往在教育界曾付出的力量，全部投放於興德！」

屯門興德學校爆出連串醜聞。（資料圖片）

2017年，位於屯門的興德學校，被揭發有「影子學生」，以及老師請病假要交餅卡等校政醜聞，令社會對學校的管理情況高度關注。時任校長陳章萍最後被撤職，而興德學校校董會則於2017年8月，委任擁有超過20年學校行政經驗的蕭麗珊接任校長，她曾一度揚言會做到退休，強調不會因為壓力而離開，亦不會成為陳章萍的「翻版」。

惟蕭掌管不足一年內，學校仍發生多次醜聞，包括去年中帶學生赴內地考察時，長時間與帶隊老師在遊船行程打麻雀，被指未有照顧好學生，結果早前她亦請辭。

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