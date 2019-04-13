瑪麗醫院引入新一代機械臂　前列腺、腎臟微創手術更精準

傳統開放式手術傷口大，流血量多，康復時間長。瑪麗醫院接獲捐贈，自2018年7月起，引入達文西機械臂XI套用至包括前列腺癌、腎癌等泌尿科微創手術。九個月來已經有超過50名前列腺癌病人、15名腎癌病人受惠，他們術後恢復時間快，康復程度好。 瑪麗泌尿科醫生指出，新一代機械臂在定位速度上更快，更允許兩名醫生同時上陣「打機」，令新手醫生可在資深醫生注視下完成手術；同時新一代機械臂精確度更高，尤其在傷口縫合方面表現優秀，令風險降到最低。

瑪麗醫院從去年接受周大福慈善基金捐贈，於2018年7月1日啟用最新一代達文西XI機械臂，已經有超過50名前列腺癌、15名腎癌病人受惠。（張浩維攝）

瑪麗醫院泌尿科主管徐學良表示，近年來前列腺癌病人增多，年齡亦趨年輕化。過往採取開放式手術時，失血量達到2至4公升；盆腔空間狹小，縫合時容易損傷神經線，因此病人術後幾乎都會出現失禁情況。不少病人術後一日要使用3至4塊成人紙尿片，部分人會失去勃起功能。

瑪麗醫院泌尿科主管徐學良（左）表示，新一代達文西XI機械臂更精確。（張浩維攝）

新一代機械臂更精確、恢復更好

如果使用新一代機械臂進行微創手術，失血量只有100毫升至200毫升，失禁率更減至10%以下。徐學良舉例，曾有病人做完手術後幾個月後，幾乎無失禁情況出現，只需墊一張紙巾以防萬一。

自瑪麗醫院2018年7月1日引入最新一代機械臂達文西XI後，已經有超過50名前列腺癌、15名腎癌患者受惠。

除了前列腺癌之外，新一代達文西機亦適合運用在腎癌部分切除手術上。徐表示，腎臟血管密集，新一代達文西機械臂可以鉗着部分血管，令切除部分不再有血液流過，切除之後再恢復供血，對於1至3厘米大的腎臟腫瘤切除十分有幫助。另外達文西XI亦可運用在腎盂、輸尿管阻塞等先天性疾病手術。

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定位更快、雙人「打機」

新一代機械臂較前一代來說，手術台車（Patient Cart）更易操作：舊款需要15至20分鐘定位在手術位置，而新款只需要5分鐘便可準確「駕駛到位」。手術室註冊護士劉曉琳表示，新款更輕巧、「接駁」更快。

達文西XI最大特點是，有兩台手術控制台，徐學良表示，這方便經驗較少的醫生在主刀時，有資深醫生於另一台機監視手術過程，並且隨時可接管手術。

新一代達文西XI機械臂有兩台控制台，可由兩名醫生一起「打機」。（瑪麗醫院提供）

無菌處理：機械臂穿保護套做手術

達文西XI手術台車較大，無法進行清洗，劉曉琳表示，為確保手術都在無菌狀態下進行，每次手術前，護士都會為其穿上一件無菌保護套，除了手術刀等器械外，四條手臂均被保護套包裹住。

除了機械手臂之外，直接進入病人體內的手術儀器亦會進行滅菌處理，步驟包括用高溫高壓的水流沖走器械中的殘留物等。