漁護署一個月內阻截12宗餵飼野生動物個案　累計為78頭野豬絕育

根據《野生動物保護條例》，金山、獅子山及城門郊野公園、大帽山郊野公園的部分地區、大埔滘自然護理區、鄰近大埔道之郝德傑道地區及大埔道琵琶山段被指明為禁餵區。 漁護署指出，過去一個月在禁餵區進行特別行動，以打擊非法餵飼野豬等野生動物，阻截12宗非法餵飼野生動物個案。署方又指，現正開展顧問研究，以改善垃圾桶設計，若新設計能有效減低生動物從垃圾桶內覓食，未來將新設計推展至合適的地方使用。

漁農署在先導計劃行動期間，為合適和身體狀況良好的野豬進行避孕。（漁農署圖片）

為78頭野豬絕育

漁護署指，自2017年起，署方推出野豬捕捉及避孕／搬遷先導計劃，截至今年三月，先導計劃進行45次行動，捕獲166頭野豬，並把當中121頭野豬搬遷到偏遠的郊野地點。

同時，漁護署亦為78頭合適和身體狀況良好的野豬進行避孕或絕育處理，以長遠控制野豬的數目。

署方為野豬進行檢查。（漁農署圖片）

管理野豬工作人手將增加至26人

署方指出，漁護署負責野豬管理工作的專責小組共6人。為更有效控制野豬在民居可能造成的滋擾，漁護署亦從其他組別暫時調配8名人員協助有關工作。

在2019/20財政年度，漁護署負責管理野豬的工作人手會增至26名人員，並在進行野豬捕捉及避孕／搬遷先導計劃時，調派更多人員參與行動。

+ 6 + 5 + 4

正研究改善垃圾桶設計

漁護署又指，現正和食環署及環境保護署開展顧問研究，以改善垃圾桶的設計，預計今年上半年在個別經常被野生動物滋擾的黑點進行實地測試。署方指，若新設計能有效減低野豬及猴子等野生動物從垃圾桶內覓食，會將新設計推展至合適的地方使用。

署方強調，野豬有自行覓食的能力，本港郊野亦有足夠天然食物，故野生動物並不需要人類餵飼。署方又說，於禁餵區餵飼任何野生動物，包括野豬，違例者最高可被判罰款一萬元。