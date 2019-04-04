【暴動案】另一認罪被告患過度活躍症　稱以後不再參與政治活動

2016年農曆大年初二旺角發生騷亂中，與本民前前發言人梁天琦、「美國隊長」容偉業同案的袁智駒，在案件開審前承認兩項暴動罪及一項縱火罪，其代表律師今午作出求情陳辭稱，袁自小患過度活躍症、亞氏保加症、自閉症等，當時見小販被驅趕而激動地犯下大錯，但現已汲取教訓，不會再參與政治活動。

被告袁智駒稱當日見小販被驅散，情緒變激動。（資料圖片）

自小常受欺凌遭人排擠

現年28歲、原本任職設計師的袁智駒承認參與旺角砵蘭街及山東街暴動，及在洗衣街及山東街交界縱火，自認罪後一直還押候判。

代表袁智駒的大狀梁耀煒求情指，袁自小患過度活躍症、亞氏保加症等，難以控制自己的衝動，出現社交障礙，自小因而受到欺凌，長大後又遭同事排擠。

熱心參與社區服務

梁大狀又指，他熱心參與社區服務，曾協助「擺街站」讓市民登記成為選民，在受鉛水問題困擾的牛頭角邨及啟晴邨向居民解釋鉛水害處，又不時幫助動保團體，亦於2017年在街頭教授紙藝。

見小販被驅趕情緒激動

梁大狀解釋，袁事發時因為看到小販被驅趕而情緒激動，才犯下大錯，現時十分後悔，又對法庭、警方及公眾人士致歉，又稱袁已決定不會再參與政治。榮休主教陳日君亦撰求情信望法庭輕判。

法官決定為袁及同案的容偉業索感化、社會服務社令報告，另為袁索心理及精神報告，案件押後至5月9日上午判刑。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016