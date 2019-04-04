【暴動案】求情揭「美國隊長」愛腳趾之迷　背後有個動人故事

患有自閉症的「美國隊長」容偉業，因參與2016年大年初二凌晨的旺角騷亂事件，被裁定兩項暴動，及一項襲警罪成，案件審訊期間，其游泳教練曾透露容向來難於理解常人的指示，又有愛看及摸人腳趾怪癖，案件今（4日）在高院求情時，其律師才告知這怪癖的背後，有著一個動人的故事。原來容的父母自小離異，他與生母的接觸更是少之又少，只在8歲時一次與母親的短暫相聚，母親為他洗頭，他低著頭，望到母親的腳趾，從此腳趾在他腦中有了新的意義。

被告容偉業的祖母(白髮)到法庭聽審，庭上看著孫兒不斷拭淚。（朱棨新攝）

+ 6 + 5 + 4

自少缺親生父母關愛

被告容偉業，35歲，代表他的大狀郭憬憲今向法庭呈上超過125封求情信，並娓娓道出容的一生。3歲便被確診患有自閉症的容，出生後未如其他孩子般受到父母百般愛護，他的父母在他很年輕時已離異，之後亦無再與生母聯絡，他後來亦未能融入父親新組的家庭。

喜愛腳趾被視為「怪人」

容對其親母的記憶，僅是他8歲那年，他與母親在長洲渡過一次兩日一夜的旅程，從未嚐母愛的他，永遠無法忘記母親替他洗頭的一幕，他低下頭，看著母親的腳趾，只望將這一絲溫暖記在心頭，自此對女性的腳趾出現異常的熱愛，亦被視為「怪人」。

不少支持者有到庭支持「美國隊長」容偉業。（楊凱力攝）

特殊學校發掘游泳天賦

所幸容的人生非總是烏雲密佈，雖然容不善辭令，但入讀特殊學校後被發掘出游泳天賦，曾代表香港出戰殘奧，對其他自閉症人士帶來不少鼓舞，而他因為出眾的天賦被稱呼為「隊長」。

想識朋友投身社運圈

容在2012年與家人鬧翻後，搬離家中與嫲嫲同住，失去家庭聯繫後，他渴望交朋友，繼而投身社運圈，滿腔熱血參與遊行示威，認為「上街就幫到香港」，即使通宵上班後仍堅持參與社運，揮動港英政府旗幟，望感受到當初代表香港出戰比賽時的歸屬感及滿足感。

容偉業參與社運時愛作「美國隊長」的打扮，特別愛持膠盾。（《美國隊長》劇照）

打扮成「美國隊長」望受關注

可惜，政治卻比他想像中複雜許多，思想單純的他被圈中人稱為「隊長」時沾沾自喜，殊不知卻被人在背後取笑，他常作「美國隊長」的打扮，亦只是希望得到更多關注。

九旬祖母特到庭支持

缺乏父母支持的他在75天審訊期間幾乎是孤軍作戰，已年屆九旬、不便於行的嫲嫲今終能到庭旁聽，卻在今天之後，不知能否與孫兒再次相聚，然而嫲嫲邊望孫兒邊抹眼淚，容坐犯人欄內吊吊滯滯，沒甚反應。

未有裁決控罪未作處理

容在本案中亦被控非法集結罪，但陪審團未能就此罪達成有效裁決，控方在庭上表示郭大狀就此事向控方發書面陳辭，控方需時研究，故在5月9日判刑時才作處理。

據了解，有關書面陳辭要求律政司不就有關控罪進行重審，因陪審團的5比4裁決顯示指控容的證據薄弱，亦質疑控罪是否對患自閉症的容有定罪空間。

法官把案押後至5月9日判刑。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016