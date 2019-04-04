【登革熱】本港3月中起有4宗　今年累計共35宗個案　均為外地傳入

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，今年3月15日至4月3日期間，錄得4宗外地傳入登革熱個案，病人於潛伏期內曾到的國家為︰1宗涉柬埔寨、1宗涉斐濟、1宗涉緬甸及1宗病人曾到印尼及新加坡。截至昨日（3日），今年共確診35宗個案，均為外地傳入，包括7宗涉印尼、7宗涉馬來西亞，和6宗涉泰國。防護中心呼籲，市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。

在3月15日至4月3日期間，衞生防護中心錄得4宗外地傳入登革熱個案。（資料圖片）

泰國逾1.3萬宗登革熱

防護中心表示，登革熱一直在部分亞洲及海外地區流行。今年最新數字顯示，泰國錄得13,677宗個案，新加坡自去年12月30日起有2,278宗，及日本66宗。在美洲，最新數據顯示，巴西和墨西哥今年分別錄得229,064及8,759宗個案。

防護中心提醒，為減低感染蚊傳疾病的風險，除一般措施外，市民如從受登革熱或寨卡病毒感染影響地區返港，應分別在14日或至少21日內，繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。含避蚊胺的昆蟲驅避劑可有效防蚊，市民應注意以下事項：