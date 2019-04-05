【醫委會】醫管局促盡快重啟選舉　無披露局方代表投票撐什麼方案

醫務委員會前日（3日）全數否決了4個放寬海外醫生實習期的方案，食物及衞生局局長陳肇始今早（5日）亦在網誌坦言，對結果感到遺憾及失望。一直希望引入更多海外醫生紓緩人手不足的醫院管理局，回覆《香港01》查詢指，希望醫委會盡快重啟相關方案，改善或豁免非本地培訓醫生實習期以吸引非本地註冊醫生到公院服務，惟醫管局未有披露代表局方投票的九龍中醫院聯網總監盧志遠票歸何處，亦沒有表明醫管局支持哪個方案。

四個放寬海外醫生實習期的方案全數被否決，政府、醫生及病人組織均表示失望，希望醫委會重啟選舉。四個方案中，方案一及三較為寬鬆，因為並沒有規定海外醫生考執業試後「綑綁三年」在公院工作。（見上圖）

方案一被稱為「政府方案」，內容是海外專科醫生考執業試後，若曾在醫管局、衞生署或大學醫學院工作滿三年，即可免實習，方案在14票贊成、15票反對下被否決。

方案三則明顯為配合增加公立醫院醫生人手而設。在該方案建議下，海外專科醫生考執業試後，若在醫管局工作滿三年，即可免實習。此方案結果只有3票贊成、反對票有22票、棄權票有3票及1票空白。

立法會議員陳沛然早前坦言，自己就方案三投下贊成票；據了解，另一票為業外委員投下。醫管局發言人今日回覆《香港01》查詢，沒有披露局方代表盧志遠醫生的投票意向。究竟方案三餘下的一票贊成票由誰投下，便不得而知了。

醫委會早前就放寬海外醫生實習期投票，最終4個方案均被否決。（資料圖片）

醫委會選舉知多點 1. 醫委會委員分為選任委員、委任委員。人數是16:16。共32人 2. 醫生委員、業外委員(包括病人組織)，人數是24:8 3. 醫生委員：包括7人由醫學會選出、7人由全港醫生選出、4人為醫專代表、2人是中大醫學院、2人是港大醫學院、1人是醫管局、1人是衞生署。 4. 在4月3日投票當日，有30人出席，其中29人有投票。暗票進行。每個方案獨立表決，即一人有4票。 （綜合多方消息人士資料）

醫管局發言人回覆指，醫管局一直支持放寬在公立醫院經有限度註冊工作的海外醫生通過本地執業試後的實習要求，惟醫務委員會在4月3日的大會上未能通過相關方案。醫管局希望醫委會能盡快重啓相關討論，通過改善或豁免非本地培訓醫生實習期的方案，吸引更多合資格的海外醫生來港，並於公營醫療系統服務。​

醫委會主席劉允怡就結果直言，政治上有人言行不一。（資料圖片）

主席劉允怡：投票方法公平公正 委員何栢良：願做證人司法覆核

對於四個方案均被反對，不少委員稱是投票機制出問題所致，劉允怡昨晚發新聞稿指，投票機制是根據《醫生註冊條例》第4（4）條而定，且按照有關法律規定，強調投票方法是公平、公正（fair and just），並不影響投票結果。條例內容是「在醫務委員會會議上提出或產生的所有問題，須由出席並就該問題表決的委員以過半數票決定。」劉允怡在新聞稿表示，每個方案有五個選項，包括「以上皆非」。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在社交網站Facebook表示 ，從來沒有第五個選項表決，投票方法是由主席裁決，有委員曾經提出以四選一的方法投票，被主席以其權力否決了。何栢良引述法律顧問的觀點指出，政府可提出司法覆核，何栢良更坦言，若有需要，他願意出庭作證，支持政府提出司法覆核。