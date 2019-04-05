【清明節】烈日下拜山　至少4架白車出入柴灣墳場　市民：好熱

今日﹙5日﹚清明節，但沒有雨紛紛，反而天氣炎熱，天文台上午時份錄得市區氣温攝氏25度。《香港01》記者今早到柴灣華人永遠墳場，大批孝子賢孫攜同祭品，上山掃墓。現場所見，在豔陽高掛下，至少四輛救護車到場，當中有中年人士疑中暑，清醒下被送上救護車。有掃墓人士坦言，今日較往年特別炎熱，故特意多搽防曬，並攜帶手提風扇解暑。 另外，掃墓者中有來自英國，指出自己今日是首次與家人前來拜山，認為是難得體驗，希望藉此認識更多中國文化。

有中年人士疑中暑，清醒下被送上救護車。（梁鵬威攝）

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為配合市民掃墓，警方於各區實施特別交通措施，墳場附近多條道路不准車輛進入。記者早上大約11時前往柴灣華人永遠墳場，沿途掃墓人士絡繹不絕。

大約中午12時，天文台錄得市區氣温約25度，到下午約2時更一度升至最高27度，且陽光猛烈。記者現場所見，不少人手持雨傘、戴墨鏡遮擋陽光；期間亦至少有4架救護車到場，當中有中年男士懷疑中暑被送上救護車。

天文台於今日中午12時錄得25度。（梁鵬威攝）

拜祭人士謝小姐大約11點到達墳場，她坦言今日天氣較往年｢特別熱｣，特意攜同手提風扇到場，亦盡量多留在樹蔭下休息，並多搽防曬。

近年內地興起網上招聘他人代為掃墓，謝小姐直言覺得服務｢好無謂｣。她解釋，要親身上山才可代表對先人尊敬，由他人代替就失卻意義，相信香港人不接受相類做法。

與家人上山拜祭太嫲的黃小姐，約12時到達柴灣華人永遠墳場。她表示，平時有多做運動，認為今日天氣尚可接受，不過為免自己及親人曬傷，特意攜帶防曬液到場。她期望，先人可保佑自己及家人平安。

英國人Jake Brett今日與家人到柴灣墳場拜山，學習相關文化習俗。（譚威權攝）

新婚英國人 體驗拜山

英國人Jake Brett今日亦有與家人到柴灣墳場拜山。他表示，與港人妻子新婚兩星期，第二次來香港，今日首次見識清明節掃墓。他又稱，今日除了拜祭先人，亦希望體驗傳統中國文化，學習相關文化習俗，指出在英國雖然亦會到墳前懷念先人，但一般只會在其生忌才會拜祭；又或於國殤紀念日﹙Remembrance Day﹚紀念戰爭逝世的軍人，不會如中國傳統般，各人同在特定節日掃墓。

對於首次見識清明節，他直言是非常好的體驗，在英國不會有相近節日，雖然自己仍在了解清明節傳統，不過會持尊敬態度參與。他又稱，如明年在香港，相信都會繼續拜山。