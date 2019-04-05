【清明節】民間團體灣仔公祭二戰亡靈　促保育南固臺慰安所遺址

適逢清明節，民間團體「歷史監察網民自發」今日（5日）於灣仔駱克道天橋，進行公祭二戰亡靈紀念活動，盼透過紀念戰時勞工、陣亡戰士及慰安婦等，盼加強市民對香港在二戰時歷史的認識，並促請政府保育戰時遺址南固臺慰安所。

慰安所遺址擬發展成證婚場地 團體批二次傷害

公祭現場擺放生果、祭品、鮮花，以及中學生繪畫的心意卡等，為二戰的死難者獻上心意；地上又擺放八束假髮，藉以代表紀念東南亞八國家的慰安婦。

歷史監察網民自發召集人李美娜批評，戰時的性奴隸制度嚴重違反人權，認為社會應關注及聆聽。李美娜表示，今次公祭選址灣仔駱克道，原因為二戰時期，駱克道曾興建多間慰安所，希望以此提醒香港社會大眾毋忘二戰歷史。

她續指，位於灣仔船街的南固臺昔日同為慰安所，政府早前建議將南固臺改建為證婚場地，李美娜認為對所有慰安婦造成二次傷害，促請政府將其保育，擱置改建建議，又希望港府能加強年青人的歷史教育。

女老兵胞姐險遭日軍強暴 批侵略者「橫行無忌」

有參與公祭的84歲老兵林珍盼透過公祭，喚醒大眾對二戰歷史的關注。林珍憶述8歲時，正值日軍侵華三年零八個月，她形容當時日軍橫行無忌，能隨意闖入民居進行搜掠。

一次胞姐險遭日軍強暴的經歷，換來日軍到林珍一家肆意搜掠，其胞姐更遭日軍毒打。林珍憶述全家其後參與游擊隊，當時年紀輕輕的她，則擔任負責送信的交通員。

林珍指去年年初已向政府申請，於沙頭角興建抗日戰爭紀念館，期望能由政府牽頭，不單只在抗戰紀念日紀念二戰，日常亦能毋忘二戰歷史，加強社會教育。