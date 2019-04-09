【佔中九子案】山村交流至社運　鍾耀華：真正審判在歷史的長河中

「世界總是有改變的可能，我們沒理由灰心。」2014年，人大發表八三一決定之後，雨傘運動爆發之前，時任學聯常務秘書長鍾耀華撰文寫下這句。當時學聯與學民思潮正組織罷課，及後學生重奪公民廣場、佔領中環啟動，發展成79日的佔領運動。再後來，鍾與張秀賢成為九子案中兩名被控的學生代表，亦是案中最年輕的兩名被告。無力感籠罩住這個城市，但鍾耀華曾稱：「始終唔相信，經歷過自由嘅我們，喺我哋心底裏面最幽微嘅地方，係會甘心做一隻籠中鳥。」

佔中期間，羅冠聰曾與另外兩位學聯代表周永康、鍾耀華，打算到北京向中央官員表達政改訴求，但回鄉證被註銷未能登機。（左至右）（Getty Images）

依然記住雨傘運動的初衷

眾被告當中，鍾耀華屬較低調的一個。黃浩銘就曾經對他說，每個運動參與者都是一塊拼圖，每人述說自己的故事，整幅圖畫就更清晰一點；如你不說話，就可能會有人來代你說、定義你。

也不知這番話有沒有起了作用，總之，開審日沒有在庭外發言、至今也婉拒佔中案採訪的鍾耀華，在結案日罕有地表達自己的想法，他說，他依然記住運動的初衷，依然深信你和我、每一個香港人不會放棄對自由、民主的追求。

真正的審訊不在法庭

鍾說：「呢個係我哋自己喺我哋生命入面嘅一個課題。」被控不被控，大概於他並不是真正的問題。這不是忽視一旦罪成所帶來的刑責，而是他著眼於如何對待生命。每一個行動、每一個抉擇，都反映對待生命的態度，都會影響生命的體驗 。

鍾耀華身陷官司，他離庭那天這樣說：「真正嘅審訊呢，其實唔喺法庭裏面，真正嘅審訊呢其實係喺歷史嘅長河裏面，係喺每一位大家嘅日常生活裏面、生活嘅實踐。」

「生活書社」現於元朗經營。（林樂兒攝）

山村交流得到啟發

鍾耀華曾寫及在中大主修政治與行政學系，升上二年級的暑假期間，偶然參加陳健民有份舉辦的博群計劃，被派往廣東的山村，機構要他在村莊內感受一兩星期，然後交出如何幫助村民的實習計劃。

小伙子無視計劃目的，倒是請村民帶他遊山玩水，又隨他們在屋頂疊瓦片，在田內割禾打禾，玩得歡快。村民見他什麼都答應，一個半月的實習期間，竟幾乎每戶都聯繫他幫忙，甚至他隨口一問，村長便爽快地借出鎖匙。他因而發現，生活「原來真可有別的模樣，另一種想像」。當初的嘗試一下帶他走得更遠，他因此有了勇氣做點覺得該做的事，然後參選了學生會，又成了學聯常委。

開書店賣環保雜貨

畢業後鍾耀華當上記者，寫稿也勤快 ，一直夢想開書店的他，並與拍擋經營了一間名為「生活書社」的小書店。鍾曾說：「真正嘅運動唔係一個話語嘅爭奪。」在那小小而靜謐的空間，不愛在人群面前說話的鍾耀華，就以行動實踐自己的信念。該書店由早前的街市舖位遷到元朗，仍以售賣文史哲書籍及環保生活雜貨，書社也不時舉辦活動，與街坊連結。

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