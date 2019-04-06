毒菇不要採！三女子於港島寶雲道採摘野生菇類　進食後噁心送院

衞生署衞生防護中心今(6日)公布一宗進食野生菇類後引致食物中毒的個案，個案涉及三名年齡介乎36至45歲的外籍女病人，三人為同事，昨天在港島區寶雲道附近採摘野生菇類，與蒜頭同炒後進食，30分鐘後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和流汗等病徵，同日入住律敦治醫院，現已出院。衞生署正調查涉事菇類的品種。

三名年齡介乎36至45歲的外籍女病人，昨天在家中把野生菇類與蒜頭同炒後進食，其後食物中毒。（資料圖片／視覺中國）

衞生防護中心指，三名年齡介乎36至45歲的外籍女病人，昨天在家中把野生菇類與蒜頭同炒後進食，其後食物中毒，出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和流汗等病徵，同日入住律敦治醫院，她們現時情況穩定並已出院。

中心初步調查顯示，病人昨日在港島區寶雲道附近採摘所進食的野生菇類，中心正繼續調查個案，包括涉事菇類的品種。



衞生防護中心發言人指，由於難於辨別菇類是否適宜食用，市民切勿採摘野生菇類進食。進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

以下為部分毒菇：