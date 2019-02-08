【豬年2019】14人年初一吃盆菜疑食物中毒　涉事屯門尚館已停售

新正頭不少家庭聚會吃番餐，不過有家庭吃盆菜「中招」開年。衞生署衞生防護中心正調查4宗懷疑食物中毒個案，不適的14名市民都於大年初一（5日）當晚，於家中進食購自屯門尚館金宴的盤菜後，出現腹痛、腹瀉和噁心病徵；他們年齡介乎4至78歲，當中8人曾求醫，1人仍在留醫當中。 衞生防護中心發言人表示，正繼續就事件調查。尚館金宴接受《香港01》查詢時則指，現已停售盆菜，今天下午已有政府人員到場抽驗。該職員又指，相信是次屬個別事件，「咁多人吃完都無事！」

涉事的屯門良景廣場酒樓「尚館」，共有14名市民在家中進食該店盆菜後不適。(網上圖片)

涉事的食肆尚館金宴位於屯門良景廣場，屬中式酒樓，衞生防護中心表示，一共接獲四宗疑食物中毒。

首宗個案涉及兩男兩女，年齡介乎34至43歲。他們在本月5日年初一於家中進食晚餐，約11至22小時後出現腹痛、腹瀉和噁心等病徵。

第二宗個案涉及兩男三女，年齡介乎4至78歲，他們在同日於家中進食晚餐約4至13小時後出現類似病徵。第三宗個案涉及一男一女，年齡為53及55歲，他們在同日於家中進食晚餐約15至47小時後出現類似病徵。第四宗個案涉及兩男一女，年齡介乎54至60歲，他們在同日於家中進食晚餐約12至19小時後出現類似病徵。

一人入院求醫仍未出院

中心指其中8人曾經求醫，其中1人需入院接受治療，仍然留醫，全部病人情況穩定。

衞生防護中心發言人表示，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查，又提醒市民勿過早提取盆菜，並需注意翻熱程序。