【鐵探】惠英紅爭做史上首位警隊「一姐」　現實中女將正冒升

香港警隊成立175周年以來，未有一任警務處處長由女性擔任。正在無綫電視播放的警匪題材電視劇《鐵探》中，影后惠英紅飾演野心勃勃的總警司，不惜一切爭做「一姐」。現實中，昨日（6日）舉行的警隊招募日亦有女投考者揚言，終極目標是做「一姐」。
翻查資料，由入職見習督察計，攀至警司才是憲委級，至最頂端的處長之位，共涉10層職級，須逐層晉升，以往的處長上任時都已年過50歲。
警隊歷史上最高職級的女警趙慧賢，亦累積了34年警隊經驗才成為警務處副處長。趙慧賢於上月退休後，現時警隊管理層梯隊中都不乏「準一姐」人選，有望再創女警之最。
據2017年統計，警隊有逾16%警務人員是女性，督察或以上職級人員中近29%是女警，晉升至警司或以上的人員中，女性佔21%。（資料圖片）
監管處處長劉賜蕙為最高職級女警，為高級助理處長。（警隊網頁）
監管處長劉賜蕙為目前最高級女警
現時警隊管理層中，監管處處長劉賜蕙為最高職級女警，為高級助理處長，精於調查詐騙案。2004年任警司時曾借調到社署，協助處理騙綜援個案，於2008年任大嶼山指揮官時，曾處理機場的士堵路罷駛事件，果斷指揮大受賞識。最近接任警察學院院長的張靜，於去年晉升為助理處長，曾任東九龍總區指揮官，曾到英國中央警察訓練及發展局20個月。
林曉彤是警務處另一位助理處長。（警隊網頁）
另外一位女助理處長，是警務處助理處長〔支援〕林曉彤，晉升前於2015年獲派到英國皇家國防學院進修，該學院被視為警隊高層搖籃。
晉身警隊核心管理層的女將還有剛調任東九龍總區指揮官的陳綺麗，曾駐守刑事情報科和保安部，在任職總督察時有份瓦解西九龍總區一個賣淫集團，獲頒發處長嘉許。新界南總區副指揮官關翠貞的公關手腕及解危能力獲讚賞，包括佔領行動期間戴錯皇冠警帽後，再現身時換回洋紫荊警徽的警帽，坦然面對傳媒。
現今警司職級以上女警佔兩成
據資料，警隊於1951年才委派第一位女副督察許錦濤正式招募女警，1966年天星小輪加價暴動及六七暴動，女警以「懷柔」手法抑制群眾，獲證明能力和重要性後，於1974年終於與男警同酬。全女警機動部隊「 Tango」連於1992年成立，於1995年才強制要求新入職女警接受槍械訓練及配槍。
於1990年代，女警只佔整體的9.5%，督察或以上職級的人員中，只有11%是女性。不過據2017年統計，警隊有逾16%警務人員是女性，督察或以上職級人員中近29%是女警，晉升至警司或以上的人員中，女性佔21%。