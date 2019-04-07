【鐵探】惠英紅爭做史上首位警隊「一姐」　現實中女將正冒升

香港警隊成立175周年以來，未有一任警務處處長由女性擔任。正在無綫電視播放的警匪題材電視劇《鐵探》中，影后惠英紅飾演野心勃勃的總警司，不惜一切爭做「一姐」。現實中，昨日（6日）舉行的警隊招募日亦有女投考者揚言，終極目標是做「一姐」。

翻查資料，由入職見習督察計，攀至警司才是憲委級，至最頂端的處長之位，共涉10層職級，須逐層晉升，以往的處長上任時都已年過50歲。

警隊歷史上最高職級的女警趙慧賢，亦累積了34年警隊經驗才成為警務處副處長。趙慧賢於上月退休後，現時警隊管理層梯隊中都不乏「準一姐」人選，有望再創女警之最。