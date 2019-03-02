警隊「二姐」趙慧賢退休回顧：佔中時期艱難　警民關係確變好

警隊「二姐」、警務處副處長趙慧賢提早退休，準備於下月接任申訴專員，昨日（1日）是她在警隊的最後一個工作天。36年警務生涯劃上句號，回顧最深刻的事件，其中之一是被視為香港社會分水嶺的雨傘運動，市民對警察的投訴紛沓而至，當時已身居管理層的趙慧賢，形容其時訴警隊每個人而言都是艱難時刻，但認為隨住社會分化及衝突減少，警民關係確實有變好。對內，就警員犯案率，她指，與個人不良嗜好及財政問題有關，強調只是一小撮害馬之群，覺得痛心，警隊絕不姑息，被捕警員人數的大趨勢是下跌，只是去年有反彈，警隊有各種管理計劃監管。離任之際，趙慧賢最不捨警隊的團結精神。

警隊「二姐」、警務處副處長趙慧賢退休，4月轉跑道出任申訴專員。（鄭秋玲攝）

最難忘：化罪惡溫床鴨寮街為旅遊熱點

警察是趙慧賢的第一份工作，20歲加入，至今退休共做了36年。作為第一代陀槍師姐，以至目前為止攀至最高職位的女警，「二姐」趙慧賢形容她的警務生涯多姿多采，透過瓦解槍械集團、掃黃賭毒等，有份將曾經的罪惡溫床鴨寮街掃蕩乾淨，成為今日的旅遊熱點，都是她的成功之作。趙慧賢幾次斷言無遺憾。

尤其是1997年香港回歸，趙慧賢時任警司，為香港主權移交儀式的保安策劃小組一員，負責與傳媒聯絡。她憶述當時不少決策到最後期才能落實，心情緊張忐忑，是一件史無前例的任務，令她大開眼界。

趙慧賢（右三）1997年時任職警司，就香港主權交接儀式，擔任保安策劃小組核心成員。（資料圖片／警務處提供）

趙慧賢於1996年曾擔任TANGO大隊副主管。（資料圖片／警務處提供） 自稱有正義感 認申訴專員是難得機遇 「二姐」退休，昨是最後一個工作天，坦言百感交集，最不捨一眾好同事，但相信後浪推前浪，新人勝舊人，會為警隊注入活力及新思維，「離開係好放心。」她又大讚其接班人郭蔭庶是能幹的高級警官，寄語他細心聆聽及與各界保持良好溝通，做到精益求精。 3月4日正式退休後，趙慧賢會休假一星期去東南亞旅遊，之後便着手準備出任申訴專員的履新工作。她表示，當初是由獵頭公司聯繫，改變了她原來的退休計劃，但認為申訴專員一職是一個難得的機遇。

有信心斡旋有「牙力」

趙慧賢自言從小到大都是有正義感的人，相信警隊的培訓、調查分析經驗、各方的溝通技能等，都有助她接任申訴專員一職，承諾會做一個獨立、公正的申訴專員。就有立法會議員形容她是最官僚的警察，及由警隊與政府部門的合作關係，而轉變角色要揪出部門短處。她回應稱會細心聆聽他人的觀感意見，又指有信心自己在與政府部門斡旋有「牙力」。