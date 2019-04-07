私人土地特別計劃已增260個安老服務名額　羅致光：須未雨綢繆

《財政預算案》建議擲200億元添購物業用作社福設施用途，勞福局局長羅致光今(7日)撰網誌指，多位立法會議員提出處所不足相關質詢時，有議員誤將「私人土地作福利用途特別計劃」 與其他措施混淆。他指出，特別計劃早於2013年推出，以鼓勵非政府機構善用所擁私人土地，雖然只能提升中長期的社福服務供應，但仍須未雨綢繆，截至上個月止，獲批的6個項目將新增逾千個服務名額，其中5個項目已投入服務。 他續指，第二期「特別計劃」於今月初推出，並提出多項優化措施，他強調，康復、幼兒照顧等，特別是安老服務，需求都只會有增無減，呼籲非政府機構踴躍參與。

羅致光提到，博愛醫院的屯門藍地長者護理及護養安老院舍，是第一期「特別計劃」項目之一，將提供超過1400個安老宿位。(局長網誌圖片)

羅致光表示，早在前一屆政府的中後期，社福服務處所不足問題已愈趨明顯，服務輪候時間亦越來越長。時任港大學者的他表明，自己當時為社會福利署作處所規劃研究，建議包括重新將社福服務規劃比率，寫入《香港規劃標準與準則》，另善用非政府機構所擁有的私人土地，兩項工作都正在進行。

其中，「特別計劃」則早於2013年9月推出，由社署運用獎券基金邀請非政府機構參加，透過在其土地上擴建、重建或新發展，淨增加1項或以上的福利服務，但必須符合政府設施清單，包括現時或可見將來均需求殷切的3項長者及8項殘疾人士服務。

他續指，截至2019年3月底，獲批的6個項目合共新增約260個安老服務名額，以及約1020個康復服務名額，另亦有16個建議項目已展開或完成技術可行性研究。

他又提到，去年的《施政報告》宣布推出新一期「特別計劃」，將於今年8月底截止申請。由於未來多項服務需求有增無減，特別是安老服務，他呼籲非政府機構踴躍參與，善用土地，為社會提供更多緊缺的社福設施。