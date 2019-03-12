【預算案】200億購物業建社福設施過高　經濟學者倡撤薪俸稅

新一份《財政預算案》於上月底出爐，並提出撥款200億元購買60個私人單位用作興建安老幼兒院舍。中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量今（12日）出席香港總商會舉辦的預算案午餐會時表示，有關撥款預算過高，而且過早向公眾公佈，「咁早開定聲話一定要買地舖，如果真是比較有眼光的投資者先入定貨，就算本來不是4萬蚊一呎，現在都係去到4萬蚊一呎」。

莊太量（右二）出席香港總商會舉辦的預算案午餐會時表示，200億元撥款預算過高，而且過早向公眾公佈。（李奕鳴攝）

莊太量強調自己並非反對購買私人單位用作興建社福設施，但認為此措施的預算過高，指這些設施或毋須興建在商業敏感地帶，可以在較偏遠的區域設立，「就算是在尖沙咀廣東道（興建社福設施），也不一定是整條廣東道（的地價）都一樣昂貴」，建議可在一些空置的舖位用作興建社福設施，而非較為興旺的地址，以減低政府在買地方面的開支。此外，他認為政府過早向公眾公佈此措施，「咁早開定聲話一定要買地舖，如果真是比較有眼光的投資者先入定貨，就算本來不是4萬蚊一呎，現在都係去到4萬蚊一呎」。他又建議設立委員會以決定在甚麼地方購買私人物業，避免利益衝突。

郭國全表示香港新移民大多是家庭團聚的個案，因此有大量低學歷的婦女帶同其孩童來港，部分更依賴香港的社福系統。（李奕鳴攝）

莊太量又建議政府撤銷薪俸稅，並增加股票印花稅，指輕微增加股票印花稅不會影響股票交投，又期望日後香港與國內及其他國家的股票市場聯繫起來時，認為成交額會有約3倍的上升空間，因此股票印花稅收入會增加近千億元，比薪俸稅所得收入更多。

同場的前政府經濟顧問郭國全在會上表示，對比香港與新加坡的本地生產總值（GDP）數據，在2018年香港的人均生產總值是48726美元，新加坡則是64030美元，比香港高。他表示香港的新移民大多是家庭團聚的個案，因此有大量低學歷的婦女帶同其小孩來港，有部分更依賴香港的社福系統，相反新加坡在近20年來大量填海，又引入大量擁有大學或以上學歷的人才，指如撇除這些因素，香港與新加坡的經濟增長其實是相差無幾。