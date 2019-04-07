陳茂波：2億城市林務發展基金　為樹木管理人員註冊制度鋪路

今年2月公布的財政預算案建議，未來將投放2億港元設立城市林務發展基金。財政司司長陳茂波今日（7日）發表網誌稱，將成立的城市林務發展基金冀成「起步點」，為行業培養人才、提升行業的專業水平，推動行業健康和持續發展，並為日後引入樹木管理人員註冊制度鋪路。

今年2月公布的財政預算案建議，未來將投放2億港元設立城市林務發展基金。（歐嘉樂攝／資料圖片）

陳茂波指出，將成立的城市林務發展基金，會在四個範疇推出新措施，包括透過課程資助或獎學金等，鼓勵有志投身這行業的人士或從業員報讀相關課程；推展樹藝及園藝業學徒計劃，為剛入行的生力軍提供津貼及在職培訓；舉辦國際城市林務研討會，提升本港從業員的專業知識和作業水平；以及推動更多社區參與的活動，增加市民對樹木栽種和護養的知識。

預算案建議撥出二億元成立「城市林務發展基金」，希望吸引更多青年投身樹藝及園藝業。（資料圖片）

不過，陳茂波直言不敢期望透過成立這個基金，以解決所有關於樹木和環境綠化的問題，但認為成立基金將是一個新起步點，一方面為日後引入樹木管理人員註冊制度鋪路，同時建設更宜居的環境。未來發展局將會物色合適的合作伙伴，例如專上院校和建造業議會等，制定具體方案，推行各項新措施。