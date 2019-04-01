陳茂波：一國兩制賦港擁法律　供發展國際金融科技土壤

財政司司長陳茂波今日（1日）表示，「一國兩制」安排賦予香港繼續擁有自己的經濟、社會和法律制度，令人才、資金和信息自由流通，為香港提供發展國際金融科技的理想土壤。

陳茂波表示，「一國兩制」安排賦予香港繼續擁有自己的經濟、社會和法律制度，令人才、資金和信息自由流通，為香港提供發展國際金融科技的理想土壤。（彭毅詩攝）

陳茂波下午出席明報「香港再定位：邁向國際科技創新中心」高峰論壇午餐會，他指出，除了發達的金融業，香港更有先進的資訊及通訊科技基建，令企業能夠輕易便捷地應用金融科技，加上「一國兩制」安排賦予香港繼續擁有自己的經濟、社會和法律制度，令人才、資金和信息自由流通，為香港提供發展國際金融科技的理想土壤。

陳茂波提及粵港澳大灣區，指香港始終是只有700萬人口的細小經濟體，市場規模有限，香港必須要做好推廣工作，擴大市場和吸引人才及資金，粵港澳大灣區發展就是一個契機。

陳茂波形容，深圳是內地的創新科技中心，是多個龍頭創科企業的所在地，有中國「矽谷」之稱，為促進金融科技在粵港澳大灣區的跨境合作，金管局於前年與深圳市人民政府金融發展服務辦公室簽訂《諒解備忘錄》，加強在軟落地支援、實習計劃和交流活動等方面的安排。

陳茂波又指，香港的位置獨特和具策略性，既接近內地市場和客戶，亦與全球各大金融和商貿中心建立全面的聯繫，香港的優良往績，法治和其他制度優勢，深得內地和國際社會的信任：「過去幾年，我們跟內地金融市場幾個互聯互通項目便是很好的成功例子。因此，我們在香港不單是超級聯繫人，亦是貫通內地和國際市場的橋樑和管道，更是積極的參與者和推動者。」