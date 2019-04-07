華富邨重建在即 　總設計師廖本懷舊地重遊：有時會在我夢中出現

有半世紀歷史的華富邨，是首個以市鎮概念設計的公共屋邨。前特首梁振英在任內《施政報告》提出重建華富邨，重建計劃幾經波折後，工程訂於2020年開展。 重建在即，為回顧邨內歷史，房屋署聯同華富邨居民組織、區內非牟利機構和學校等合辦的「華富半世紀歷史文化之旅」計劃，今日（7日）在香港仔華富邨舉行開展儀式，並邀請前房屋署署長、華富邨總設計師廖本懷出席。 闊別數年，廖本懷重遊舊年，他直言，華富邨是他眾多「作品」中最喜歡的一個。他說：「每次坐飛機，我都會一直在窗邊凝望著她（華富邨），直到她在我眼底中消失⋯⋯有時她會在我夢中出現。」

廖本懷笑言，從前房委會的名字為屋宇建設委員會。（王潔恩攝）

為回顧邨內歷史，華富邨今日舉辦「華富半世紀歷史文化之旅」，現場設有攤位遊戲，亦有團體在台上表演，為即將重建的華富邨道別。有份設計華富邨的本港首位華人政務司、前房屋署署長廖本懷，及運房局常任秘書長兼房屋署署長應耀康亦有出席。

觀賞表演後，他們到華富邨內參觀，途中不少街坊及老店商戶都前來握手打招呼，途經華富邨的牌匾時，廖更笑言：「以前不是叫房委會，而是屋宇建設委員會！」

華富半世紀歷史文化之旅」計劃今日（四月七日）在香港仔華富邨舉行開展儀式。圖示第一任房屋署署長兼華富邨總設計師廖本懷博士（左七）、運輸及房屋局常任秘書長（房屋）兼房屋署署長應耀康（左六）、十九個合辦團體和南區區議會代表主持開展儀式。(房屋署圖片)

華富邨是「摯愛」 堅持單位設獨立廚廁

廖本懷有份設計多個公共屋邨，包括馬頭圍邨、愛民邨等，但他坦言，華富邨才是他心中的「摯愛」。活動期間，大會更播出廖耀康早前預錄的訪問，他說，當年設計華富邨時，他只有30歲，對邨內背山面海的環境「一見鍾情」，為使居民可享海景，他刻意保留山勢，利用雙塔式設計令大廈高低鑲嵌。他又說，當時曾有人建議為了節省成本，單位不設獨立廚廁，但為了居民的衛生情況著想，他堅持不放棄，否則「唔會再做」，幸而理念獲接納。

他說，後來他跟隨英國大臣參觀華富邨，其中一女戶主對他說，由於昔日的住所無自己的廚廁，故直言自己住得很開心，女兒的哮喘病亦痊癒。廖說，該名女戶主並不知他的身份，坦言聽到後很開心及滿足。

應耀康（左一）及廖本懷（右二）到華富邨參觀。（王潔恩攝）

首個小市鎮概念設計 遺憾交通不便

他又說，當年他設計華富邨時，預計邨內的人口會達五萬人，故萌生「小市鎮」的概念，即營造自給自足社區設計的公共屋邨，堅持邨內設有超市、小學及圖書館。因此，他將幼稚園設計在地下，小孩毋須過馬路， 而邨內更出現香港大會堂以外第二個圖書館。

不過，他承認邨內位置偏僻、交通不便，故最初入伙情況未如理想，幸而居民入住後都非常滿意居住環境，屋邨單位很快便住滿居民。

為重建華富邨，城規會2017年將薄扶林南5幅地改劃為住宅用途，以重置受影響住戶。總發展範圍達13公頃，可提供11幢樓宇、共8,900伙，連同華富邨重建後所提供的1.2萬伙，合共供應2.1萬伙，較現有伙數增加1.19萬個伙。

當局預計，2025年首批居民入伙，直至2028年全邨搬遷至新大廈後，將拆卸現時全邨共18座舊樓。