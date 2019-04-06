【逃犯條例】楊岳橋稱台灣盼民間平台處理　不想因修例陷政治爭議

經民聯立法會議員梁美芬今日（6日）在商台節目《政經星期六》上指出，香港和內地過去無法達成移交逃犯協議的原因，是因為兩地法律制度不同，而且一直沒有移交逃犯的迫切性；公民黨楊岳橋指，台灣希望透過「協進會」及「策進會」兩個民間平台處理移交逃犯問題，而非透過修例令台灣陷入政治爭議之中。

梁美芬承認，香港和內地過去無法達成移交逃犯協議的原因，是因為兩地法律制度不同，以及一直沒有移交逃犯的迫切性。（資料圖片／余俊亮攝）

梁美芬在節目中提及，內地與台灣曾在1990年及2009年簽訂《金門協議》及《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，協議針對刑事嫌疑犯和刑事犯，她形容兩地政府純以「兩地人民福祉」簽訂協議，曾出現涉及非嚴重政治罪行而移交疑犯的個案。她認為兩岸交往曾經歷好的時間，而現在處於惡劣的時間，她本身對移交達成協議非抱很強的政治考慮。

至於與兩地經過廿年都達不成協議，梁美芬承認法律界都明白兩地法律制度不同，又沒有移交逃犯的迫切性，故兩地政府一直放下訂立協議的工作。她表示，現時比現往更憂慮因出現漏洞，或會引致「有樣學樣」，「年輕人或有心犯罪的人會否覺得有仇人要走過去（犯罪）。」

楊岳橋就引述黃仁龍早前指，兩地不引渡證明一國兩制運作良好，兩地區隔能保護「一國兩制」有效運作，至於兩岸簽訂《金門協議》及《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，楊岳橋認為都基於「海協會」和「海基會」兩個民間平台避免尖銳問題來移交逃犯，又指台灣過去三次要求港府提供協助時，都希望香港和台灣透過「協進會」及「策進會」兩個民間平台處理，而非透過修例，令台灣陷入政治爭議之中，他質疑「台灣都希望透過此智慧和胸襟做事，為何兩岸90年和09年做到的事，香港現在做不到、沒有此智慧？」