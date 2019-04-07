【逃犯條例】多個海外港人組織聯署關注　憂影響港自治 　促撤銷

政府上周向立法會提交修例草案，正式展開修改《逃犯條例》的程序，社會關注修例會削弱香港在「一國兩制」下作為獨立司法管轄區的地位，多個海外港人組織發表聯署聲明，反對引渡條文，要求當局撤銷修例。

保安局局長李家超上周向立法會提交修例草案，正式展開修改《逃犯條例》的程序。（資料圖片／張浩維攝）

多個海外港人組織，包括海外香港華人民主人權促進會、港加聯、波士頓港澳之友社、洛杉磯香港論壇、多倫多支持中國民運會和温哥華支援民主運動聯合會等發表聯署聲明，反對港府修改引渡條文。

聲明中指出，在過去幾年，北京通過恐嚇(intimidation)、騷擾(harassment)和逼供(forced confessions)等手段，向內地、香港和澳門的異見者進行大規模鎮壓。以銅鑼灣書店股東桂民海為例，其危險駕駛導致他人死亡罪名的真實性及「懺悔」非常值得懷疑(highly questionable)。聯署組織認為，由於中國缺乏民主和獨立的司法制度，港府對引渡條例的擬議草案將會被中國利用，以捏造的指控，透過香港來引渡異見者。

聲明又指出，這項極具關注的修例已引起整個國際社會關注，他國公民在香港過境、旅遊、工作和生活時都可能遭到逮捕。倘修例獲得通過，將會進一步削弱香港的言論自由，出版自由和學術追求自由，並會威脅香港的自治、繁榮和政治穩定，促請港府撤銷修例。