港台《鏗鏘說》出錯？播倪匡訪問變莊文強　原預告提談香港失自由

香港電台原定於今晚7時05分在31台及網上播出《鏗鏘說》，由主持人石永泰訪問著名作家倪匡，港台在網上預告中更標出共產黨、紅衛兵的TAG，惟今晚卻播出2月17日曾播出訪問著名導演莊文強的一集。 《香港01》曾致電港台機構傳訊及節目標準組查詢，證實電視及網站均是播出莊文強的訪問，但當時並無解釋為何抽起倪匡訪問的原因。及後港台機構傳訊組總監伍曼儀回覆《香港01》時表示，今次事故是「電腦自動跳錯」，並非因政治因素而被抽起，她預計最快同晚11時重播時段播出有關訪問。 港台在接近晚上8時左右，已將倪匡訪問放上Youtube平台上，供市民觀賞。

港台網頁上寫有節目預告。（網絡截圖）

節目預告指坦言《追龍》中城市是失去自由的香港

早前港台電視部-香港電台公共事務組及鏗鏘集在Facebook預告將在7日晚上在港台31台播出石永泰訪問倪匡。但周日晚上並未有見片段播出，反而播出舊片訪問莊文強。

在港台網頁上，寫有共產黨、紅衛兵等標籤。而港台的節目預告中，也提及「家傳戶曉的傳奇作家倪匡，曾經寫過一篇具寓言性的科幻小說叫追龍，故事說東方有一個城市將會滅亡，原因不是什麼天災，而是因其優點盡失。 他坦言故事中的城市就是失去自由的香港，近年發生的DQ事件、釋法、地鐵失事兼連番工程失誤及剛要準備要立法的逃犯引渡條例，是否算是一一言中？ 倪匡由他青年時期在內地當公安，說到在香港當作家苂的日子，豁達常樂的性格，卻對香港前景堪為悲觀，他在古稀之年，有何智慧跟香港人分享？」

港台回覆：「電腦自動跳錯」 完全不涉政治因素

港台機構傳訊組總監伍曼儀回覆《香港01》指，《鏗鏘說》集數按次序擺放於電腦播放系統，強調播放清單中，今晚是編排播出倪匡的節目，但初步所知因技術上出錯，電腦自動「跳錯」節目播放，「但唔知點解跳錯另外一集，仲了解緊原因。」她亦就事件道歉，「我都感到好抱歉，會盡快搵出跳錯原因......是屬於人為錯誤定係機器出錯。」

對於有人擔心該集節目涉及政治因素而被抽起。伍曼儀表示，「任何人都會擔心，但完全沒有。」她補充，節目由播出部負責「撳」出街，「預製件準備好，（出錯令）同事嚇咗一跳。」

她續指，節目播出後已無法收回，加上《鏗鏘說》以回憶錄形式製作，「出街時不太覺，編排同事唔清楚（有錯），只有監製、編導知道唔是原定節目，所以播出幾分鐘，佢哋已經打電話通知播錯。」不過，原來港台過往亦出現類似情況，伍曼儀直言，「今年無聽到有，但以前廣播節目有試過，我哋唔允許再出錯，會嚴肅處理。」

對於今集倪匡的節目將何時播放。伍曼儀指，正從電腦系統尋找該節目集數，預料最快今晚11時的重播時段播出，最遲或在明日凌晨或清晨5時。最新情況將於港台Facebook專頁通知。

根據通訊事務管理局《電視通用服務守則-節目標準》關於節目調動的規定，節目的播映時間若與事前公布或出版的節目時間表不符，持牌人應採取合理措施，並通知觀眾有節目調動。此類措施包括在受影響節目原定起播時間通知，或在該節目的觀眾對象可能會收看電視的其他合適時間在熒光幕上宣布有關節目的調動安排。

在港台原定播出《時代的記錄-鏗鏘說：倪匡-無非是這樣》的時間，並未有任何通知及說明。

目前，港台已經將原有訪問放上Youtube平台，節目時長約為52分鐘。