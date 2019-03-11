葉劉質疑港台是否需製作新聞　港台工會反擊：對言論感詫異

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日（11日）召開會議，討論在香港電台將現時一個首長級乙級政務官（首長級薪級第3點）編外職位改為常額職位的建議。新民黨主席葉劉淑儀發言時提到，港台一年耗用十億元公帑，認為政府部門應做一些私人機構和市民做不到工作，質疑港台是否需要製作新聞，「其實新聞使唔使港台做，我都懷疑，因為咁多電台做」。 言論惹起爭議，香港電台節目製作人員工會晚上發聲明，指對葉劉淑儀的言論感到詫異，又指是次委員會是討論應否將一個副廣播處長職位常額化，惟最後變成討論港台是否需要製作新聞，認為是無關宏旨和令人大感困惑，質疑背後有何動機。

梁家榮明言自己亦對香港電台新聞部的表現引以為榮。（資料圖片）

梁家榮：以港台新聞部為榮

葉劉淑儀在會議上表示，港台一年耗用十億元公帑，認為需檢討公帑使用是否合符成本效益和與時並進。她指政府部門應做一些私人機構和市民做不到的工作，例如播放古典音樂、文化節目，不過她質疑港台是否需要製作新聞，「其實新聞使唔使港台做，我都懷疑，因為咁多電台做」。她又質疑「教育電視有幾多人睇」，認為港台需就此提交報告。

議會陣線朱凱廸則持相反意見，指不少國家由公帑支持的新聞機構，都是社會對新聞採訪的定海神針，他提到本港新聞行業變化急速，「兩三年就換一班人」，採訪立法會的記者亦很少成為資深記者，認為港台是為記者提供穩定工作環境和培訓，令新聞從業員後繼有人。他認為港台新聞部不能萎縮，反而要加大發展。

他又特別提到，港台記者在全國兩會的採訪表現出色，例如就「再教育營」追訪新疆維吾爾自治區政協主席努爾蘭、就中聯辦在香港購買物業追訪中聯辦副主任陳冬等。

廣播處長梁家榮感謝朱凱廸欣賞港台新聞部的表現，明言自己亦對香港電台新聞部的表現引以為榮，稱港台不斷努力如何做好新聞，包哲發展視像新聞和新媒體，希望市民對港台中文和英文新聞部同事有信心。

香港電台節目製作人員工會晚上發聲明，指對葉劉淑儀的言論感到詫異。工會在聲明中表示，港台作為公營廣播機構，新聞部的角色是要確保公眾知情權，強調港台新聞一直恪守客觀持平報道原則，提供免費公共廣播服務，免卻政治及商業考慮，強調服務對象從來都是廣大市民。

工會在聲明提到，是次會議應為討論應否開設一個副廣播處長的常額職位，取代現有副處長的編外職位，處理包括興建新大樓等事宜，但變成討論港台是否需要製作新聞，工會認為無關宏旨和令人大感困惑，質疑背後有何動機。

朱凱廸讚揚港台記者在全國兩會的採訪表現出色，例如就「再教育營」追訪新疆維吾爾自治區政協主席努爾蘭。（資料圖片／余俊亮攝）